YDS 2026 ne zaman açıklanacak? YDS sonuç tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YDS/1 sınavının ardından adaylar için bekleyiş sürüyor. 5 Nisan’da tamamlanan sınavın sonuç tarihi, resmi takvime göre netleşmiş durumda.
2026 YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih:
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Nisan 2026, Perşembe
Beklenen Saat: Sonuçların, açıklanacağı gün genellikle sabah 10:00'dan itibaren erişime açılması bekleniyor.
YDS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?
Adaylar sınav puanlarını herhangi bir belge gönderilmeksizin internet üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlara erişim yolları:
ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile.
ÖSYM AİS Mobil: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden.
e-Devlet: e-Devlet kapısı "ÖSYM Sonuç Sorgulama" sekmesi üzerinden.
Puan Geçerliliği ve Gelecek Sınavlar
Geçerlilik Süresi: YDS puanları, akademik başvurularda (aksi belirtilmedikçe) 5 yıl boyunca geçerliliğini korur. Dil tazminatı için geçerlilik süresi ise kurumların kendi mevzuatına göre (genellikle daha kısa sürelerle) değişebilir.
Yılın İkinci Sınavı: Eğer bu sınavdan istediğiniz puanı alamayacağınızı düşünüyorsanız; 2026-YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular ise 30 Eylül - 8 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.