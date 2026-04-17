ARA
DOLAR
44,82
0,23%
DOLAR
EURO
52,75
-0,09%
EURO
ALTIN
6915,60
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

YDS 2026 ne zaman açıklanacak? YDS sonuç tarihi

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

YDS 2026 ne zaman açıklanacak? YDS sonuç tarihi

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-YDS/1 sınavının ardından adaylar için bekleyiş sürüyor. 5 Nisan’da tamamlanan sınavın sonuç tarihi, resmi takvime göre netleşmiş durumda.

2026 YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 yılı sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih:

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Nisan 2026, Perşembe

Beklenen Saat: Sonuçların, açıklanacağı gün genellikle sabah 10:00'dan itibaren erişime açılması bekleniyor.

YDS Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adaylar sınav puanlarını herhangi bir belge gönderilmeksizin internet üzerinden öğrenebilecekler. Sonuçlara erişim yolları:

ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile.

ÖSYM AİS Mobil: ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden.

e-Devlet: e-Devlet kapısı "ÖSYM Sonuç Sorgulama" sekmesi üzerinden.

 

Puan Geçerliliği ve Gelecek Sınavlar

Geçerlilik Süresi: YDS puanları, akademik başvurularda (aksi belirtilmedikçe) 5 yıl boyunca geçerliliğini korur. Dil tazminatı için geçerlilik süresi ise kurumların kendi mevzuatına göre (genellikle daha kısa sürelerle) değişebilir.

Yılın İkinci Sınavı: Eğer bu sınavdan istediğiniz puanı alamayacağınızı düşünüyorsanız; 2026-YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular ise 30 Eylül - 8 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL