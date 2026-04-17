YDS 2026 ne zaman açıklanacak? YDS sonuç tarihi

Puan Geçerliliği ve Gelecek Sınavlar

Geçerlilik Süresi: YDS puanları, akademik başvurularda (aksi belirtilmedikçe) 5 yıl boyunca geçerliliğini korur. Dil tazminatı için geçerlilik süresi ise kurumların kendi mevzuatına göre (genellikle daha kısa sürelerle) değişebilir.

Yılın İkinci Sınavı: Eğer bu sınavdan istediğiniz puanı alamayacağınızı düşünüyorsanız; 2026-YDS/2 sınavı 22 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınav için başvurular ise 30 Eylül - 8 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.