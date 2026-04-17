KPSS 2026 ne zaman? KPSS Ortaöğretim-Önlisans- Lisans başvuru ve sınav tarihleri

Kamu kurumlarında görev almayı hedefleyen milyonlarca aday için beklenen 2026 KPSS takvimi ÖSYM tarafından netleştirildi. Peki KPSS 2026 ne zaman? KPSS Ortaöğretim-Önlisans- Lisans başvuru ve sınav tarihleri

Ekonomist
Milyonlarca adayın memuriyet hayaliyle beklediği 2026 KPSS takvimi, ÖSYM’nin yayınladığı resmi program doğrultusunda tamamen netleşti. Kariyer planlamanızı yaparken bu tarihleri not etmeniz, başvuru süreçlerini kaçırmamanız adına büyük önem taşıyor.

 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür / Alan Bilgisi)

Lisans mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar için süreç Temmuz ayında başlıyor.

Başvurular: 1 – 13 Temmuz 2026

Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: 6 Eylül 2026

Alan Bilgisi Sınavları: 12 – 13 Eylül 2026

Sonuç Açıklama: 7 Ekim 2026

2. KPSS Ön Lisans

İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı bu oturum, sonbaharın ilk ayında gerçekleştirilecek.

Başvurular: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026

Sonuç Açıklama: 30 Ekim 2026

3. KPSS Ortaöğretim (Lise)

Lise mezunu veya mezuniyet aşamasındaki adaylar için başvuru ve sınav tarihleri:

Başvurular: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

Sonuç Açıklama: 19 Kasım 2026

4. KPSS DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

Diyanet bünyesinde görev almak isteyen adayların gireceği özel alan sınavı:

Başvurular: 22 – 30 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

Sonuç Açıklama: 25 Kasım 2026

Adaylar İçin Kritik Hatırlatmalar

ÖSYM AİS Şifresi: Başvuru yapabilmek için güncel bir ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifrenizin ve e-Devlet onaylı fotoğrafınızın bulunması gerekir.

Sınav Ücretleri: Ücretler her yıl olduğu gibi başvuru kılavuzu ile birlikte ilan edilecektir. Ödemeler, belirtilen bankalar veya ÖSYM’nin internet sitesindeki "Ödemeler" kısmından yapılabilir.

Geç Başvuru Günü: Takvimi kaçıranlar için her sınavdan yaklaşık 2 hafta sonra "Geç Başvuru" günü açılır; ancak bu durumda sınav ücreti %50 zamlı ödenir.
