22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi, hangi güne denk geliyor?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başlarken, tatil planı yapan öğrenci, veli ve çalışanlar için 2026 yılı takvimi netleşti. 17 Nisan 2026 itibarıyla resmi mevzuat ve takvim detayları şu şekildedir:
23 Nisan Tatil mi, Hangi Gün?
23 Nisan Hangi Güne Denk Geliyor?
2026 yılında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Perşembe günü kutlanacak.
23 Nisan resmi tatildir. Bu kapsamda:
Okullar ve Üniversiteler: Tüm eğitim kurumları kapalı olacak.
Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer devlet daireleri hizmet vermeyecek.
Bankalar ve Borsalar: Resmi tatil nedeniyle kapalı kalacak.
Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak, ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.
22 Nisan Yarım Gün mü?
En çok merak edilen sorulardan biri olan 22 Nisan Çarşamba günü için durum şöyledir:
Mevzuata göre 22 Nisan günü yarım gün değildir.
Çalışma Saatleri: 22 Nisan Çarşamba günü kamu kurumları, okullar ve bankalar tam gün mesai yapmaya devam edecektir. Yarım gün uygulaması yalnızca 28 Ekim (Cumhuriyet Bayramı arifesi) ve dini bayram arifelerinde geçerlidir.
24 Nisan Cuma Tatil mi?
23 Nisan Perşembe gününe denk geldiği için birçok kişi "24 Nisan ile birleşir mi?" sorusunu soruyor:
Mevcut Durum: Şu an için 24 Nisan Cuma gününün tatil ilan edilmesine yönelik resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
Eğitim: Okullar 24 Nisan Cuma günü normal eğitim öğretim faaliyetlerine devam edecektir.