2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı yürürlüğe girdi mi?

Nisan ayı başında Meclis Genel Kurulu'ndan geçen ve bugün (17 Nisan 2026) Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanuni düzenleme ile bedelli askerlik sisteminde önemli bir eşik aşıldı. Milyonlarca yükümlünün beklediği yeni rakam ve ödeme detayları resmen yürürlüğe girdi.
Yeni Bedelli Askerlik Ücreti: 417 Bin TL
Yapılan %25'lik artışla birlikte bedelli askerlik bedeli 417.000 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yapılacak başvurular için geçerli olacak.
Hesaplama Yöntemi: Ücret, 300.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda belirleniyor.
Ödeme Şekli: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen süre içerisinde peşin olarak yatırılması gerekiyor.
Eğitim Şartı: Ücreti yatıran yükümlüler, bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.
Tahsil Edilen Paralar Nereye Gidecek?
Yeni düzenleme, toplanan ücretlerin hangi kalemlere bölüneceğini de net bir şekilde tanımlıyor:
Savunma Sanayii Destekleme Fonu: Toplam tutarın 240.000 gösterge rakamına tekabül eden kısmı (yaklaşık %80'i) bu fona aktarılarak savunma projelerinde kullanılacak.
Genel Bütçe: Geriye kalan tutar ve varsa ek bedeller doğrudan devletin genel bütçesine gelir olarak kaydedilecek.
Yatırılacak Yer: Tüm ödemeler MSB merkez muhasebe birimi hesabına yapılacak.