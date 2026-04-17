2026 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik zammı yürürlüğe girdi mi?

Yeni Bedelli Askerlik Ücreti: 417 Bin TL

Yapılan %25'lik artışla birlikte bedelli askerlik bedeli 417.000 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yapılacak başvurular için geçerli olacak.

Hesaplama Yöntemi: Ücret, 300.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda belirleniyor.

Ödeme Şekli: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen süre içerisinde peşin olarak yatırılması gerekiyor.

Eğitim Şartı: Ücreti yatıran yükümlüler, bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.