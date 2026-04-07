YDS ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YDS sonuçları sorgulama

Sınavın hemen ardından yayımlanan temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile adaylar puanlarını yaklaşık olarak hesaplamaya başlarken, gözler şimdi resmi sonuç duyurusuna çevrildi.
2026 YDS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre 2026 YDS/1 sonuçları şu tarihte ilan edilecek:
Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 Nisan
Sorgulama Ekranı: Adaylar sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
Sınav Süreci Hakkında Hatırlatmalar
Geçerlilik Süresi: YDS puanları, dil tazminatı ve akademik kadro başvuruları için (kurumların özel şartları saklı kalmak kaydıyla) genellikle 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor.
Cevap Anahtarı: Sınavın temel soru kitapçığı ve %10'luk kısmı sınav gününden itibaren erişime açılmıştı. Sorulara olan itiraz süreci de bu takvim dahilinde işliyor.
Puan Hesaplama: YDS'de yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir. Her doğru cevap 1.25 puan değerindedir.
2026'nın Diğer Dil Sınavları (YDS/2 ve e-YDS)
Eğer YDS/1 hedeflediğiniz gibi geçmediyse veya bir sonraki sınavı bekliyorsanız, yılın geri kalanındaki takvim şu şekilde:
e-YDS: Ankara, İstanbul ve İzmir'deki elektronik sınav merkezlerinde hemen her ay düzenlenmeye devam ediyor.
YDS/2: Yılın ikinci basılı YDS sınavı için başvuruların Eylül ayında alınması ve sınavın Ekim-Kasım döneminde yapılması planlanıyor.