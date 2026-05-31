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  • Ev, arsa ve dükkanı olanlar için geri sayım başladı: Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın

Ev, arsa ve dükkanı olanlar için geri sayım başladı: Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın

Ev, dükkan, arsa, tarla gibi taşınmazı olan herkesi ilgilendiren Emlak Vergisi ödemeleri için süre yarın doluyor.

Ev, arsa ve dükkanı olanlar için geri sayım başladı: Emlak vergisi ödemelerinde son gün yarın

Emlak vergisi ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Haziran yani yarın.

Bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanların bu vergiyi ödemesi gerekiyor. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak. Emlak vergisi peşin veya taksitle ödenebiliyor.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler ile emekli dul ve yetim aylığı alan şehit yakınları emlak vergisi ödemiyor. Engelliler, gaziler ve hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler de bu vergiden muaf tutuluyor. Vazife malullüğü aylığı alanlar ve sadece bir konutu olan şehitlerin eş ve çocukları da ödeme yapmıyor.

Emlak vergisi, belediyenin her yıl belirlediği metrekare değerine göre hesaplanıyor. Bu değer, evin ya da arsanın büyüklüğüyle çarpılarak rayiç bedel bulunuyor. Vergi tutarı taşınmazın türüne göre de değişiklik gösterebiliyor.. 

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