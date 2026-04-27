  • YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YDS sonuçları için geri sayım

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YDS sonuçları için geri sayım

5 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için değerlendirme sürecinde sona yaklaşıldı. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YDS sonuçları için geri sayım

Ekonomist
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 5 Nisan 2026 tarihinde yapıldı. Akademik kariyer ve dil tazminatı gibi hedefleri olan adayların beklediği sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle netleşti.

2026 YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek.

ÖSYM bazen değerlendirme işlemlerini planlanandan önce tamamlayarak sonuçları 1-2 gün erkene çekebilmektedir; ancak şu anki resmi odak noktası 30 Nisan'dır.

YDS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Sınav sonuçları adaylara basılı belge olarak gönderilmeyecek, yalnızca elektronik ortamda ilan edilecektir. Puanınızı öğrenmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:

ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak.

ÖSYM AİS Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulama üzerinden anlık bildirimle.

e-Devlet: e-Devlet kapısı üzerinden "ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi"ne bağlanarak.

Puan Geçerlilik Süresi

Akademik Başvurular: YDS puanı, akademik kadro başvurularında (Öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, doktora vb.) genellikle süresiz geçerlidir.

Dil Tazminatı: Kamu kurumlarında dil tazminatı almak isteyenler için puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.
