YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YDS sonuçları için geri sayım

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 5 Nisan 2026 tarihinde yapıldı. Akademik kariyer ve dil tazminatı gibi hedefleri olan adayların beklediği sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle netleşti.
2026 YDS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre, 2026-YDS/1 sonuçları 30 Nisan 2026 Perşembe günü ilan edilecek.
ÖSYM bazen değerlendirme işlemlerini planlanandan önce tamamlayarak sonuçları 1-2 gün erkene çekebilmektedir; ancak şu anki resmi odak noktası 30 Nisan'dır.
YDS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Sınav sonuçları adaylara basılı belge olarak gönderilmeyecek, yalnızca elektronik ortamda ilan edilecektir. Puanınızı öğrenmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:
ÖSYM Sonuç Sayfası: sonuc.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle giriş yaparak.
ÖSYM AİS Mobil Uygulaması: Akıllı telefonunuza indirdiğiniz uygulama üzerinden anlık bildirimle.
e-Devlet: e-Devlet kapısı üzerinden "ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi"ne bağlanarak.