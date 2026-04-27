TOKİ diğer kategorisi kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul TOKİ kura maratonunda beklenen en kapsamlı gün olan bugün (27 Nisan 2026 Pazartesi), "Diğer" (Genel Başvuru) kategorisi ile final yapılıyor. Şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve gençlerin ardından, yüz binlerce vatandaşın konut sahibi olma hayali bugün noter huzurunda gerçekleşen çekilişlerle netleşiyor.
1 TOKİ diğer kategorisi kura sonuçları açıklandı mı?
İstanbul TOKİ Kura Takvimi ve Kategoriler
Kura çekimleri 25 Nisan'da başladı ve toplamda 100 bin konutun hak sahibi 3 günlük yoğun bir programla belirleniyor:
25 Nisan Cumartesi: Şehit Yakınları, Gaziler, Engelli ve Emekli kategorileri tamamlandı.
26 Nisan Pazar: Gençler ile Üç Çocuk ve Üzeri olan ailelerin kuraları çekildi.
27 Nisan Pazartesi (Bugün): En yüksek başvuru sayısına sahip olan "Diğer" kategorisi için saat 10:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde çekilişler başladı. Bugün toplam 24.262 hak sahibi daha belirlenecek.
Çekiliş hala devam ediyor.
2 İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası
Kura çekimi canlı yayında devam ederken, kesinleşen isimler noter onayıyla birlikte sisteme işlenmektedir. Sonucunuzu şu yöntemlerle kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: En hızlı sorgulama yöntemidir. [şüpheli bağlantı kaldırıldı] adresine T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" sekmesinden adınıza isabet eden bir konut olup olmadığını görebilirsiniz.
TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" ekranından veya talep.toki.gov.tr üzerinden PDF isim listelerine ulaşarak kura sıra numaranızla kontrol sağlayabilirsiniz.
YouTube Canlı Yayın: TOKİ’nin resmi YouTube kanalını takip ederek isimlerin anlık olarak okunmasını izleyebilirsiniz.
Konutlar Nerede İnşa Edilecek ve Ödeme Planı Nasıl?
İstanbul 100 bin sosyal konut projesi kapsamında evler şehrin gelişen akslarında yer alacak:
Avrupa Yakası: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca ve Silivri.
Anadolu Yakası: Tuzla, Pendik ve Maltepe.
Ödeme Şartları (2026 Güncel):
1+1 (55 m²): 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL başlangıç taksiti.
2+1 (65 m²): 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL başlangıç taksiti.
2+1 (80 m²): 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL başlangıç taksiti.
Taksitler, memur maaş artış oranına göre 6 ayda bir güncellenecektir.