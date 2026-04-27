TOKİ diğer kategorisi kura sonuçları açıklandı mı? İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama sayfası

İstanbul TOKİ Kura Takvimi ve Kategoriler

Kura çekimleri 25 Nisan'da başladı ve toplamda 100 bin konutun hak sahibi 3 günlük yoğun bir programla belirleniyor:

25 Nisan Cumartesi: Şehit Yakınları, Gaziler, Engelli ve Emekli kategorileri tamamlandı.

26 Nisan Pazar: Gençler ile Üç Çocuk ve Üzeri olan ailelerin kuraları çekildi.

27 Nisan Pazartesi (Bugün): En yüksek başvuru sayısına sahip olan "Diğer" kategorisi için saat 10:00 itibarıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde çekilişler başladı. Bugün toplam 24.262 hak sahibi daha belirlenecek.

Çekiliş hala devam ediyor.