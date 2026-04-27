ABD-İsrail-İran ateşkesinde son durum: Müzakere masası yıkıldı mı, savaş yeniden mi başlıyor?

Savaşın 59. gününde müzakereler hala belirsizliğini korurken, İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Hürmüz Boğazı’ndaki duruma ilişkin, "Hiçbir koşulda Hürmüz Boğazı’nı önceki haline döndürmeyeceğiz. Devrim Rehberi’nin talimatı da bu yönde" ifadesini kullandı.
16:35 İran'dan savaş sonrası bazı ülkelere uçak seferleri yeniden başladı
İran'dan İstanbul, Necef, Maskat ve Pekin gibi bazı önemli uluslararası destinasyonlara uçuşların yeniden başladığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı Genel Müdürü Kaşif Azer yeniden başlayan uçak seferlerine ilişkin bilgi verdi.
Azer, "İstanbul, Necef, Maskat ve Pekin gibi bazı önemli uluslararası destinasyonlara uçuşlar yeniden başlatıldı." dedi.
Bu listeye zamanla yeni destinasyonların da ekleneceğini ifade eden İranlı yetkili, yabancı hava yolu şirketlerinin İran'a dönüşü için görüşmelerin sürdüğünü, bu sürecin ülkenin bölgedeki havacılık konumunu güçlendirebileceğini kaydetti.
İran Sivil Havacılık Kurumu tarafından 20 Nisan'da yapılan açıklamada, Meşhed Havalimanı’ndan uluslararası uçak seferlerine ilişkin bilet satışına izin vermesiyle birlikte, Meşhed-İstanbul seferinin 21 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.
ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a başlattığı saldırılarda, bazı havalimanları hasar görürken, ülkede tüm uçak seferleri durmuştu.
16:10 Mısır Dışişleri Bakanı, ABD’li temsilciyle İran müzakerelerini görüştü
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ABD-İran müzakerelerinin seyri ve bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını ele aldı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Witkoff ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler ve tarafların sunduğu öneriler değerlendirildi.
ABD ile İran arasında ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve savaşın sona erdirilmesi için müzakere sürecinin sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Abdulati, diplomatik çözümler ve diyalogun bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlamanın en etkili yolu olduğunu ifade ederek, Körfez ülkelerinin güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.
Mısırlı Bakan, ülkesinin bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde güvenlik ve istikrarı destekleyen siyasi çözümler geliştirmeye yönelik çabalarını sürdüreceğini kaydetti.
14:28 Almanya Dışişleri Bakanı, BM'nin daha etkin olması ve güvenilirliğini koruması gerektiğini belirtti
Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, bugünün ve geleceğin ihtilaflarını çözebilmek için Birleşmiş Milletlerin (BM) daha etkin hale gelmesi ve güvenilirliğini koruması gerektiğini belirtti.
Wadephul, BM'de yapılacak toplantılar için New York'a hareket etmeden önce yaptığı yazılı açıklamada, barış ve güvenliğe ilişkin acil konuların çözümü için BM'nin güncel ihtilaflarda diplomasinin merkezi olması gerektiğinin altını çizdi.
"İran, Basra Körfezi'nde dünya ekonomisine saldırıyor." ifadesini kullanan Wadephul, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının "refahın ve küresel tedarikin ne kadar kırılgan olduğunu" gözler önüne serdiğini belirtti.
Wadephul, enerji ve gübre olmadan dünyanın gıda tedarikinin büyük tehlikeye gireceğini kaydederek "(BM) Güvenlik Konseyi şimdi sorumluluk üstlenirse, uluslararası düzeni de güçlendirir." değerlendirmesinde bulundu.
80 yıldan uzun zamandan vazgeçilmez olan BM'nin sürdürülebilir kalkınmayı ve insan haklarını güvence altına aldığını aktaran Wadephul, "Çatışmaların giderek arttığı dünyada önemli katkısını sürdürebilmesi için BM olarak kendimizi yenileme cesaretini göstermeliyiz. Günümüzün ve geleceğin ihtilaflarını çözebilmek için BM daha etkin hale gelmeli ve güvenilirliğini korumalıdır." ifadesini kullandı.
Wadephul, bunun için tüm üye ülkelerin katkısına ve kararlı bir yönetime ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak bu yüzden Almanya'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in reform gündemini desteklediğini kaydetti.
"Kendisine açık kurallar belirleyen ve bunları uygulayan bir dünya topluluğu kendi çıkarımızadır." ifadesini kullanan Wadephul, Almanya'nın 2027'den sonra BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üye olmak için aday olduğunu, bu adaylıkla uluslararası güvenlik mimarisinin şekillenmesine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) ilişkin gözden geçirme konferansının düzenleneceğine işaret eden Wadephul, bu konferansın NPT'nin kazanımlarının güvence altına alınması için yeni yollar üzerinde tartışma fırsatı sunacağını, aynı zamanda nükleer silahsızlanmaya da odaklanmayı sağlayacağını aktardı.
Wadephul, giderek zorlaşsa da NPT'nin evrensel geçerliliğini sağlamak istediklerini aktararak "Ancak bize ve ortaklarımıza yönelik nükleer tehditler devam ettiği sürece, inandırıcı bir caydırıcılığa ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
13:10 İran, çelik levha ve sac ihracatını 30 Haziran'a kadar yasakladı
İran'ın çelik levha ve sac ihracatını bir süreliğine yasakladığı duyuruldu.
İran devlet televizyonu, konuya ilişkin haberinde, Tahran yönetiminin çelik levha ve sac ihracatını 30 Haziran'a kadar yasakladığı aktarıldı.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyük çelik üreten sanayi komplekslerinden biri olduğu belirtilen İran’ın İsfahan eyaletindeki Mübarek Çelik Fabrikası, ABD ve İsrail tarafından iki kez hedef alınmış ve tesiste ciddi hasar meydana gelmişti.
Saldırıların ardından Mübarek Çelik Fabrikası yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.
12:22 "ABD, İran'ın şartlarını kabul etmek zorunda"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere ilişkin, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." dedi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Rızai, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bölge ülkeleri ile petrol alıcılarının, geçiş güzergahlarının kapanması nedeniyle ABD'ye baskı yaptığını belirten Rızai, bu ülkelerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Washington'dan gerekli şartların oluşturulmasını talep ettiğini söyledi.
Rızai, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok." ifadelerini kullandı.
Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretlendirilmesi için İran Meclisinde gerekli yasal düzenlemelerle alakalı milletvekillerinin çalışma yaptığını aktaran Rızai, Boğaza ilişkin protokolün savaş öncesi şekline dönmeyeceğini söyledi.
Son olarak Rezaei, ülkesinin ABD ile yürütülen müzakerelerde belirlediği 10 şarttan asla geri adım atmayacağını vurguladı.
11:53 İran'ın Tahran eyaletinde "olağanüstü" durumlara karşı hazırlıklar sürüyor
İran'ın Tahran eyaleti Valisi Muhammed Sadık Mutemediyan, "olağanüstü" durumlara karşı halkın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Tahran genelinde 700 caminin hazırlandığını açıkladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Mutemediyan, Tahran'daki camilerde olağanüstü koşullar için hazırlık yapıldığını belirtti.
Ülkede 75 binden fazla cami bulunduğuna işaret eden Mutemediyan, Tahran eyaletinin 22 bölgesinde, olası olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere 700 caminin enerji, su ve iaşe hizmetleri açısından hazır hale getirildiğini ifade etti.
Mutemediyan ayrıca halka enerji tasarrufu çağrısında bulunarak, bu konuda camilerde bilgilendirme ve eğitimler verileceğini söyledi.
11:03 Japonya Başbakanı Takaiçi, Hürmüz'deki durumun ülkede "tasarruf tedbiri gerektirmediğini" düşünüyor
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle yakıt ve enerji tasarrufu için "acil durum tedbirleri gerekmediğini" düşündüğünü belirtti.
Kyodo ajansının haberine göre, Takaiçi'ye parlamento oturumu sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle halkın enerji tasarrufu yapması için ekonomik tedbirler alınıp alınmayacağı soruldu.
Takaiçi, "Ekonomik ve sosyal aktivitelerin bu noktada durdurulması gerektiğini düşünmüyorum" diyerek kamuoyuna enerji ve yakıt tasarrufu yapmaları çağrısında bulunmayacağını ifade etti.
Hükümetin, farklı kaynaklardan petrol tedarik etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Takaiçi, şimdilik ek bütçe hazırlama ihtiyacı olmadığını kaydetti.
Takaiçi, Orta Doğu'daki belirsizliğin, "hükümetin gerekli tedbirleri alma konusunda esnek olacağı" anlamına geldiğini dile getirdi.
10:01 Yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'nun duruşması başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildi
Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, yaklaşık 2 ay aradan sonra bugün ifade vermesi beklenen Netanyahu'nun duruşması iptal edildi.
Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle yaklaşık 2 aydır ifade vermeyen İsrail Başbakanı'nın duruşmasının "güvenlik" gerekçesiyle iptali için başvuruda bulundu.
Mahkeme, başlamasına bir saat kala talebi kabul ederek duruşmayı erteledi.
Netanyahu, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen 2 haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini talep etmiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.
Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor
İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.
Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.
09:34 İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında ABD'ye nükleer görüşmeleri ertelemeyi önerdiği iddia edildi
İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye yeni teklif sunduğu, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki aşamaya bırakılmasını önerdiği iddia edildi.
Axios haber platformunun bilgi sahibi üç yetkiliye dayandığı haberine göre Tahran yönetimi, Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği teklifte önceliği Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesine verdi.
Yetkililer, İran'ın ilettiği teklife göre ateşkesin uzun süreli uzatılması ya da tarafların savaşın kalıcı şekilde sona ermesi konusunda anlaşmasının öngörüldüğünü ileri sürdü.
Teklife göre nükleer müzakerelerin ise sonraki aşamada, boğazın yeniden açılması ve ablukanın kaldırılmasının ardından başlayacağını savunan yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bu öneriyi İslamabad'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini iddia etti.
Yetkililer, Erakçi'nin, Pakistanlı, Mısırlı, Türk ve Katarlı arabuluculara İran yönetimi içinde ABD'nin taleplerine nasıl yanıt verileceği konusunda uzlaşı olmadığını açıkça ilettiğini öne sürdü. İran'ın bu teklifi Beyaz Saray'a iletilirken ABD'nin değerlendirmeye alıp almayacağı ise henüz net değil.
ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.
ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.
08.05 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bin Ferhan, Körfez'deki mevkidaşlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın İran, Katar, Bahreyn ve Afganistan’daki mevkidaşlarıyla bölgedeki gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalara göre bin Ferhan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede “bölgesel gelişmeler, gerilimi düşürme ve bölgedeki tansiyonu yatıştırmaya yönelik çabalar” ele alındı.
Bin Ferhan, ayrıca Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile telefonda görüştü.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile Suudi Arabistan ve Katar’ın güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları değerlendirildi.
Suudi Arabistanlı Bakan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile telefon görüşmesinde de bölgedeki durumu ele aldı.
Bin Ferhan’ın Afganistanlı mevkidaşı Emir Han Muttaki ile telefon görüşmesinde de bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği kaydedildi.
07:48 "Müzakerelerde ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.
Erakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmelerinin ardından Rusya'daki resmi temasları kapsamında St. Petersburg şehrine gitti. İranlı Bakan, bu şehirde ülkesinin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Umman ve Pakistan'daki temaslarını değerlendirdi. İlk olarak Rusya'da yapacağı temaslara değinen Erakçi, Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin yakın istişareleri sürdürmek ve ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Rusya'daki üst düzey yetkililerle görüşmek üzere bu ülkeye geldiğini belirtti.
Erakçi, bugünkü görüşmelerin savaşla ilgili gelişmeleri ele almak ve bu konudaki son durumu değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğunu ve bu çerçevede iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. İslamabad'daki görüşmelerine ilişkin Erakçi, "İslamabad ziyareti oldukça verimli geçti, iyi istişareler yapıldı. Bu kapsamda geçmiş gelişmeler gözden geçirildi ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi koşullar altında sürdürülebileceği ele alındı." dedi.
İran'ın müzakerelerdeki şartlarının büyük önem taşıdığına işaret eden Erakçi, "40 günlük direnişin ardından İran halkının haklarını mutlaka elde etmeli ve (müzakerelerde) ülkenin çıkarlarını güvence altına almalıyız." ifadelerini kullandı. Daha sonra Umman ziyareti hakkında bilgi veren İranlı Bakan, "İran ile Umman, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülkedir ve özellikle bu boğazdan güvenli geçişin küresel ölçekte önemli bir konu haline geldiği dikkate alındığında, birbirleriyle istişare içinde olmaları gerekmektedir." açıklamasında bulundu.
Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki ülke olarak ortak çıkarların sağlanması ve bu konudaki her türlü adımda koordinasyon içinde hareket edilmesi için görüş alışverişinde bulunulması gerektiğine değinen Erakçi, İran ile Umman arasında birçok konuda görüş birliği bulunduğunu, Maskat ziyareti kapsamında istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin bugün Rusya ziyaretinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi planlanıyor.
03:32 "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim"
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırıda gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen'in kendisi hakkındaki iddialara ilişkin, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." ifadesini kullandı.
Trump, CBS televizyonuna verdiği röportajda, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde kendisi ve yönetimine karşı saldırı düzenleyen zanlının ithamlarını okuyan sunucuya tepki gösterdi.
Sunucunun, Allen tarafından yazılan, "tecavüzcü, pedofili" gibi ithamların yer aldığı notları okuması üzerine ABD Başkanı Trump, "Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim, ben bir pedofili değilim." dedi.
Trump, zanlının kendisi hakkındaki söz konusu ifadeleri "hasta bir insanın saçmalıkları" olarak değerlendirirken, sunucuya bu ifadeleri okuduğu için "utanması gerektiğini" belirtti.
Röportajın devamında sunucuya, "O bölümü okumanızı bekliyordum, çünkü okuyacağınızı biliyordum. Çünkü siz korkunç insanlarsınız." diyen Trump, söz konusu iddiaların kendisiyle "uzaktan yakından ilgisi olmadığını" vurguladı.
Trump, "Ben bu konulardan tamamen aklandım. O işlere, Epstein olayına veya diğerlerine bulaşmış olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır." ifadelerini kullandı.
Program sunucusu, röportajın bir bölümünde zanlı Allen'in notlarında yer alan "Artık bir pedofilin, tecavüzcünün ve hainin işlediği suçlarla ellerimi kirletmesine izin vermeyeceğim." ifadelerine yer vermişti.