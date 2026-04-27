Yapay zeka ile ilk 10 ekonomi hedefi: 15 trilyon dolarlık yarışta "Ben de Varım" hamlesi

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı" kapsamında yapay zeka alanında atılacak adımların yüksek katma değerli üretimi doğrudan artıracağını ve Türkiye'nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini hızlandıracağını bildirdi.

Küçükşabanoğlu, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı: Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı"na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programın, teknoloji girişimciliği ve yapay zeka ekosistemi açısından yeni bir dönemin kapısını araladığını belirten Küçükşabanoğlu, bunun yalnızca bir teşvik paketi olmadığını söyledi.

Atılacak adımların yapay zeka ve dijital ekonomi odağında yeni bir kalkınma modelinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Küçükşabanoğlu, "Yazılım ve mühendislik ihracatına sağlanan vergi avantajları, dijital şirket modeliyle girişim süreçlerinin hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılması gibi adımlar, yüksek katma değerli üretimi doğrudan destekleyecektir." dedi.

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın küresel ölçekte 2030'a kadar yaklaşık 15,7 trilyon dolarlık ekonomik değer oluşturmasının beklendiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin bu pastadan güçlü pay alabilmesinin bugün atılan bu tür yapısal ve vizyoner adımlarla doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çeken Küçükşabanoğlu, "5G, veri altyapısı ve yapay zeka yatırımlarının eş zamanlı ilerlemesiyle Türkiye'de üretim modeli daha yüksek katma değerli bir yapıya dönüşecektir. Yapay zeka artık yalnızca bir teknoloji değil, ekonominin merkezinde konumlanan stratejik bir güçtür." diye konuştu.

Girişimcilik ve yatırım ekosistemine doğrudan etki

Özellikle girişimcilik ekosistemine yönelik düzenlemelerin önemine işaret eden Küçükşabanoğlu, hisseye dönüştürülebilir finansman mekanizmalarının sadeleştirilmesi ve çalışanlara sunulan hisse opsiyonu teşviklerinin güçlendirilmesinin girişimcilerin daha hızlı büyümesini ve daha kolay yatırım almasını sağlayacağını ifade etti.

Küçükşabanoğlu, esnek finansman modellerinin daha net bir hukuki zemine kavuşmasının yatırımcı açısından öngörülebilirliği artırırken erken aşama yatırımlarda işlem hızını da ciddi ölçüde yükselteceğini dile getirdi.

Atatürk Havalimanı'nda uygulamaya alınan Terminal İstanbul'un da yalnızca bir fiziksel dönüşüm projesi değil, girişimcileri, yatırımcıları ve teknoloji şirketlerini aynı çatı altında buluşturarak ekosistemi derinleştirecek stratejik bir merkez olacağını belirten Küçükşabanoğlu, şunları kaydetti:

"Açıklanan program, Türkiye'nin sadece üretim yapan bir ekonomi değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, veri üreten ve ihraç eden bir güç olma yolunda kararlı bir adım attığını göstermektedir. Bugün atılan bu adımlar, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefini hızlandıracaktır. Girişimcinin önünü açan, yatırımcıyı teşvik eden ve yapay zeka temelli üretimi destekleyen bu yaklaşım, doğru uygulandığında ülkemiz için güçlü bir sıçrama zemini oluşturacaktır. Bu kapsamlı vizyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz."