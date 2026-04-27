"Tik Tak" sesinde gizli bir ömür: Yarım asırlık saat aşkı

Sağlıklı olduğu sürece işini sürdüreceğini ifade eden İskender, şunları kaydetti:

"Usta 'tik tak' sesini duyduğu zaman onun en mutlu anıdır. O da karakterinin bir yansımasıdır. Bu olmasa zaten sanatın zevki olmaz. Yani öyle bir makineyi siz yapıyorsunuz. Bu çalışıyor ve müşterinize sunuyorsunuz. Bu çok mutluluk verici bir şey. Saatler, bir mekanizmanın ötesinde zamanın ruhuna yüklenen anıları kurtaran bir sanattır. Yani siz o saati tamir ettiğiniz zaman o anıları da kurtarmış oluyorsunuz. Saatçilik çok saygı, sevgi ve aşk duyduğum bir sanattır."