Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için 25 Nisan’da başlayan kura çekilişi bugün tamamlanıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi, belirlenen sıra numaralarına göre gerçekleştirilecek. Peki TOKİ İstanbul kura sırası nasıl öğrenilir?
1 TOKİ İSTANBUL KURA SIRASI SORGULAMA EKRANI
TOKİ İstanbul kura çekilişi, belirlenen sıra numaraları doğrultusunda yapılacak. Başvuru sahipleri, kendilerine ait kura sıra bilgisini TOKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan isim listeleri aracılığıyla görüntüleyebilecek.
2 TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ İstanbul kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı binlerce başvuru sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Sonuçların ise kura çekiminin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
Başvuru sahipleri sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerindeki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden erişebilecek.