Metro İstanbul açıkladı: Taksim istasyonu Valilik kararıyla kapatıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı açıklandı.

Metro İstanbul'un açıklaması

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar;

- M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve

- ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır.

Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."