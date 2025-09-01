YKS 2025 ek tercih ne zaman? Gözler YKS ek tercih kılavuzu ve taban puanlarında

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN SAYISI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli veriler paylaşıldı.

Devlet Üniversitelerinde Yüksek Doluluk Oranı

Açıklamaya göre, devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarına ayrılan 521.024 kontenjanın 515.521'i doldu. Bu, %99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı anlamına geliyor.

Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları da büyük ilgi gördü. Devlet üniversitelerinde açık öğretim için ayrılan 100.907 ve uzaktan öğretim için ayrılan 9.059 kontenjanın tamamı doldu.

Vakıf Üniversitelerinde Doluluk Oranları

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %75,8 olarak gerçekleşti. Vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1.224 kişilik kontenjanın doluluk oranı da %95,3 seviyesinde oldu.