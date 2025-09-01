YKS 2025 ek tercih ne zaman? Gözler YKS ek tercih kılavuzu ve taban puanlarında

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite kayıt süreci Eylül ayında başlayacak. İlk yerleştirme sonucunda herhangi bir programa yerleşemeyen veya kayıt yaptırmayan adaylar, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme sürecinde bir kez daha tercih yapma şansına sahip olacak.
YKS EK TERCİH NE ZAMAN?
YKS ek tercih tarihleri henüz belli değil. Ancak üniversite kayıt süreci tamamlandıktan sonra ek tercihlerin başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül'de yayımlanmıştı. Ek tercihler ise 6-11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, bu yılki takvim için de bir fikir verebilir.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Ek tercih sürecinin, 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
YKS EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
YKS ek yerleştirme işlemleri, adaylar tarafından T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak ÖSYM'nin resmi internet adresi olan "https://ais.osym.gov.tr" veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden bireysel olarak yapılacak.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN SAYISI
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin önemli veriler paylaşıldı.
Devlet Üniversitelerinde Yüksek Doluluk Oranı
Açıklamaya göre, devlet üniversitelerindeki örgün yükseköğretim programlarına ayrılan 521.024 kontenjanın 515.521'i doldu. Bu, %99 gibi yüksek bir doluluk oranına ulaşıldığı anlamına geliyor.
Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları da büyük ilgi gördü. Devlet üniversitelerinde açık öğretim için ayrılan 100.907 ve uzaktan öğretim için ayrılan 9.059 kontenjanın tamamı doldu.
Vakıf Üniversitelerinde Doluluk Oranları
Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise %75,8 olarak gerçekleşti. Vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1.224 kişilik kontenjanın doluluk oranı da %95,3 seviyesinde oldu.