YKS ek tercih başladı mı? 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ek tercih sürecinde başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken önemli bir konu da tercih ücreti. Merkezi yerleştirmelerden farklı olarak, ek tercihlerde ücret alınır ve bu ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır.

2024 yılında ek tercih ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise ücretin 100 TL'nin üzerinde olması bekleniyor. Kesin ücret miktarı ve ödeme detayları, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzunda yer alacak.

Ek tercih ücretini yatırmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, banka şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Adaylar ayrıca, ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden de ücreti yatırabilirler.

Adayların, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra ücretin yatırıldığından emin olmaları, mağduriyet yaşamamak adına büyük önem taşıyor.