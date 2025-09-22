YKS ek tercih başladı mı? 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

YKS ek tercih süreci için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ana yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler, ek yerleştirme şansını değerlendirmek için ÖSYM'den gelecek duyurulara odaklanmış durumda.
YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?
YKS ek tercihler henüz başlamadı. Geçen yılki tarihlere baktığımızda ek tercihler Eylül ayının ikinci haftası itibariyle yapılmıştı.
YKS EK TERCİH KILAVUZU 2025 AÇIKLANDI MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri için adayların bekleyişi devam ediyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, YÖK, devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, KKTC üniversiteleri ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde boş kalan kontenjanlar ÖSYM'ye bildirildi.
Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, merkezi yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren yaklaşık 2 hafta içerisinde ek tercih kılavuzunun açıklandığı görülüyor. Buna dayanarak, 2025 YKS ek tercih kılavuzunun en geç önümüzdeki hafta erişime açılması bekleniyor.
Resmi bir açıklama geldiğinde tüm detaylar netlik kazanacaktır. Bu nedenle adayların, başvuru şartları ve boş kontenjanlarla ilgili en doğru bilgi için ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmesi büyük önem taşıyor.
EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
YKS ek tercih sürecinde başvuru yapacak adayların dikkat etmesi gereken önemli bir konu da tercih ücreti. Merkezi yerleştirmelerden farklı olarak, ek tercihlerde ücret alınır ve bu ücreti yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır.
2024 yılında ek tercih ücreti 80 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise ücretin 100 TL'nin üzerinde olması bekleniyor. Kesin ücret miktarı ve ödeme detayları, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzunda yer alacak.
Ek tercih ücretini yatırmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ödemeler, anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları, banka şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Adaylar ayrıca, ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi e-Ödemeler bölümünden de ücreti yatırabilirler.
Adayların, tercih işlemlerini tamamladıktan sonra ücretin yatırıldığından emin olmaları, mağduriyet yaşamamak adına büyük önem taşıyor.
EN FAZLA 24 ÜNİVERSİTE YAZILABİLECEK
YKS ek tercih dönemi yaklaşıyor. Bu süreçte başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, ek tercih süresince listelerine ekleme, çıkarma ve sıralama değiştirme yapma imkanına sahip olacak.
Ek tercih listelerinde en fazla 24 üniversite veya bölüme yer verilebilecek. Bu sınırlama, adayların tercihlerini daha dikkatli ve stratejik bir şekilde yapmasını gerektiriyor.
Ek tercih sürecindeki en önemli kurallardan biri, başvuru yapabilecek adayların belirlenmesidir. Bu kapsamda, merkezi yerleştirmede bir üniversiteye yerleşen ancak herhangi bir nedenle kayıt yaptırmayan adaylar ek tercih yapamaz.
Ek tercih yapabilmenin temel şartı, YKS merkezi yerleştirmesinde herhangi bir üniversiteye yerleştirilmemiş olmaktır. Adayların başvuru yapmadan önce bu şartı kontrol etmesi, başvurularının geçersiz sayılmasını engellemek açısından büyük önem taşıyor.