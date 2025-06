YKS puan hesaplama: Kaç yanlış bir doğruyu götürüyor?

YKS maratonu bugün ve yarın yapılacak oturumlar ile başladı. Sınav öncesinde ve sonrasında adayların YKS puan hesaplama metriklerini merak ediyorlar. En çok sorulan sorulardan biri de 'YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürüyor' sorusunun yanıtı oluyor. İşte YKS puan hesaplama rehberi ve puan nasıl hesaplanır sorusunun yanıtı

YKS'de 4 Yanlış 1 Doğruyu Götürüyor

2025 YKS'de, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, her 4 yanlış cevabınız 1 doğru cevabı götürecek. Bu kural, YKS'nin tüm oturumlarında geçerli: TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testleri) ve YDT (Yabancı Dil Testi). Bu nedenle adayların sınav stratejilerini belirlerken bu kuralı göz önünde bulundurması ve özellikle emin olmadıkları sorularda dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.

Net Hesaplama Örneği

Net sayınızı hesaplamak oldukça basit. Örneğin, bir aday TYT Türkçe testinde 30 doğru ve 8 yanlış yapmışsa, net sayısı şu şekilde hesaplanır:

Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Net = 30 - (8 / 4)

Net = 30 - 2

Net = 28

Bu hesaplama yöntemi, sınavdaki tüm testler için aynı şekilde uygulanır.

YKS Puanı Nasıl Hesaplanır?

YKS puanınız, sadece net sayınızla değil, aynı zamanda testlerin katsayıları ve Ortaöğretim Başarı Puanınız (OBP) da dikkate alınarak belirlenir. İşte YKS puan hesaplama adımları:

Ham Puan Hesaplama: Her test için doğru ve yanlış cevap sayılarınız ayrı ayrı belirlenir. Doğru cevap sayınızdan, yanlış cevap sayınızın dörtte biri çıkarılarak ilgili testten aldığınız ham puan (net sayısı) bulunur.



Standart Puan Hesaplama: Her test için elde edilen ham puanlar kullanılarak, tüm adayların ortalaması ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma ile her adayın ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanları hesaplanır.



İptal Edilen Sorular: Sınav sonrası ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılır ve geçerli soruların puan değeri yeniden hesaplanır.



TYT Ağırlıklı Puan (A-TYT) ve TYT Puanı: TYT'de hesaplanan standart puanlar ve ÖSYM'nin belirlediği ağırlıklar kullanılarak adayların Ağırlıklı Puanları (A-TYT) hesaplanır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testi'nden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanır. A-TYT puanı, kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulur.



Yerleştirme Puanları: AYT ve YDT'den elde edilen puanlar da benzer şekilde standart puanlara dönüştürülerek yerleştirme puanları hesaplamasında kullanılır.