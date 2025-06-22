YKS soru yorumları: AYT 2025 zor muydu, kolay mıydı?

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15'te başladı. 1 milyon 721 bin 60 adayın başvurduğu, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda düzenlenen sınavda, 226 bin 138 kişi görev alıyor.