YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tercihlerin ardından gözler 2025 YKS sonuçlarında

21-22 Haziran'da uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası, 1 Ağustos'ta tercih dönemi başladı. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler e-kayıt ve üniversitelerden kayıt işlemlerini yapabilecek.

YKS TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, bugün (13 Ağustos) saat 23:59'da sona erecek. Üniversite adayları, hayallerindeki bölümlere yerleşebilmek için son günlere girerken işlemlerini tamamlamaya odaklandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları tarihi duyurulmadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının genellikle tercih sürecinin tamamlanmasından sonraki 2 hafta içinde, yani ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

EK YERLEŞTİRME SÜRECİ

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar için üniversiteye kayıt süreci başlayacak. İşte bu dönemde dikkat edilmesi gereken önemli tarihler ve kurallar:

Kayıt İşlemleri Bir programa yerleşmeye hak kazanan adayların kayıt işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlaması gerekiyor:

Üniversite Kayıtları: YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında kayıtlarını yapabilecek.

Elektronik Kayıt (e-Kayıt): Elektronik kayıt işlemleri ise daha erken bir tarihte, 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ek Yerleştirme Süreci İlk yerleştirme sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için yeni bir şans doğacak. ÖSYM, ilk yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanları doldurmak için ek yerleştirme yapacak. Ancak bu süreçte önemli bir kural bulunuyor:

Kural: İlk yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.