YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2025 YKS sonuçları nereden öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci, adayların 1-13 Ağustos tarihleri arasında yaptığı işlemlerin sona ermesiyle tamamlandı. Milyonlarca üniversite adayı şimdi, ÖSYM tarafından açıklanacak olan yerleştirme sonuçlarını heyecanla bekliyor.

YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

ÖSYM'nin resmî takvimine göre, üniversite kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül 2025 Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

Tercihlerin ardından sonuçların genellikle bir hafta ila on gün içinde ilan edildiği düşünüldüğünde, yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanma ihtimali oldukça yüksektir.

YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarına ulaşabilirler:

https://sonuc.osym.gov.tr

YKS tercih sonuçlarının açıklanıp kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. İşte bu sürece dair bilinmesi gerekenler:

YKS Ek Yerleştirme Süreci ve Başvuru Kuralları

Üniversitelerin merkezî yerleştirme sonrası boş kalan kontenjanları, ÖSYM tarafından yapılacak ek yerleştirme ile doldurulacaktır. Bu kontenjanlar, üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecektir.

Kimler Başvurabilir? Merkezî yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, kayıt yaptırsın ya da yaptırmasın, ek yerleştirme için başvuramayacaklardır.

Tercih Ücreti Ek yerleştirme için belirlenen tercih ücreti 130 TL'dir. Tercih işleminin tamamlanması için bu ücretin yatırılması gerekmektedir. ÖSYM kılavuzuna göre, yatırılan tercih ücreti kesinlikle iade edilmeyecektir.