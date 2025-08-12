YÖKDİL ne zaman, hangi gün açıklanacak? 2025 YÖKDİL 2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 27 Temmuz'da yapıldı. Yabancı dil sınav puanı almak isteyen adayların katılımı ile yapılan söz konusu sınavın ardından YÖKDİL sonuçları için ÖSYM'nin değerlendirmeleri başlayacak.

YÖKDİL ne zaman, hangi gün açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek.

2025 YÖKDİL 2 sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler. Sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecek olup, adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ve mobil uygulamalardan sonuçlarına ulaşabilirler.

YÖKDİL sonuçları nerede geçerli?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), adaylar için yüksek lisans, doktora ve doçentlik başvuruları başta olmak üzere birçok akademik kariyer adımında kritik bir öneme sahiptir.

YÖKDİL sonuçları kaç yıl geçerli?

Sınav sonuçları lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.