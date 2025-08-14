YÖKDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak? YÖKDİL sonuçları sorgulama sayfası

11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), 27 Temmuz’da gerçekleştirildi. Akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil yeterliliklerini belgelemek isteyen adayların katılım gösterdiği sınavın sonuçları için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YÖKDİL sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

YÖKDİL ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimine göre, YÖKDİL/2 sınav sonuçları 15 Ağustos 2025 Cuma günü ilan edilecek. Ancak saat bilgisi paylaşılmadı.

YÖKDİL sonuçları nereden öğrenilecek?

Adaylar, sınav sonuçlarına aşağıdaki ÖSYM sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabileceklerdir:

https://sonuc.osym.gov.tr

Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuç bilgileri görüntülenebiliyor. Sınav sonucunuza ait basılı bir belge gönderilmeyecektir.Sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek.

ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan sonuçlar resmi tebliğ niteliği taşıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, gerekli durumlarda ÖSYM’den resmi başvuru yaparak aday sonuç bilgilerini web servis üzerinden alabiliyor.

YÖKDİL nedir?

YÖKDİL, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın kısaltmasıdır. Türkiye'deki akademik kadrolara başvuran, yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adayların yabancı dil yeterliliklerini ölçmek amacıyla düzenlenen bir dil sınavıdır.

YÖKDİL Sınavının Amacı ve Kapsamı

YÖKDİL, akademik alanda yabancı dil seviyesini tespit etmek ve belgelemek isteyen adaylar için düzenlenir. Sınav, ÖSYM tarafından yılda iki kez olmak üzere belirli tarihlerde elektronik ortamda veya basılı olarak uygulanır.

Sınav, genel olarak üç farklı alanda yapılır:

Sosyal Bilimler

Sağlık Bilimleri

Fen Bilimleri

Adaylar, başvuru sırasında kendi alanlarına uygun olan bilim dalını seçerek sınava girerler. YÖKDİL puanı, akademik kadro atamalarında, lisansüstü programlara başvurularda ve doçentlik başvurularında kullanılabilir. Bu yönüyle YÖK'ün tanıdığı, akademik kariyer için önemli bir yeterlilik sınavıdır.