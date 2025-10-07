FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 FED ekim ayı faiz toplantı tarihi

Küresel piyasaların ve ekonomi politikalarının seyrini belirleyen ABD Merkez Bankası (FED)'nın Ekim ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Yatırımcılar ve dünya genelindeki merkez bankaları, FED'in faizleri yeniden düşürüp düşürmeyeceğini yakından takip ediyor.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 28-29 Ekim tarihleri arasında bir daha toplanacak. Faiz kararı 29 Ekim saat 21.00'de duyurulacak. Ardından Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

Eylül Fed faiz kararı ne olmuştu?

FED, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çekti. Bu indirim, yılın ilk faiz indirimi kararı olma özelliğinde.

Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (FED) ile ilgili faiz indirim beklentilerinin gücünü koruması sayesinde haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Ancak, piyasaların odağında kritik bir belirsizlik bulunuyor: ABD hükümetinin yeniden açılma süreci.

Hükümetin geçici olarak kapanması ve federal kurumların hizmetlerini durdurması, ülkedeki ekonomik verilerin açıklanmasını engelledi. Bu durum, FED'in Ekim 2025'te alacağı para politikası kararlarına yönelik önemli soru işaretleri oluşturuyor.

FED, faiz kararlarını belirlerken enflasyon, istihdam ve büyüme gibi temel ekonomik verilere dayanıyor. Verilerin gecikmesi veya eksik gelmesi, FED'in faiz indirimi veya diğer politika adımlarını atarken kullanacağı veri setini daraltıyor, bu da kararın zamanlaması ve yönü konusunda piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor.