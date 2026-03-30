MIXX Awards Türkiye ödülleri sahiplerini buldu

MIXX Awards Türkiye, ödül töreni gerçekleşti. Netcom Medya Kurucu Ortağı Zeynep Taptık Bilgen’in jüri başkanlığında yürütülen değerlendirme süreci sonucunda, 50 farklı kategoride yarışan 862 başvuru, strateji, uygulama ve ölçülebilir iş sonuçları kriterlerine göre incelendi. Ön eleme ve ana jüri toplantılarının ardından belirlenen finalistler arasından en yüksek başarıyı gösteren çalışmaların ödüllendirildiği gecede toplam 135 ödül verildi.

'Doğal zeka' teması öne çıktı

Törende konuşan IAB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Devrim, “Bu yıl 16. kez bir araya geldiğimiz MIXX Awards Türkiye’de, dijitalin teknik gücünü 'Doğal Zeka' dediğimiz o eşsiz insan yaratıcılığıyla birleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Teknoloji ne kadar hızlı dönüşürse dönüşsün, aslında tüm bu yapay zeka araçları, bizim hikaye anlatma kabiliyetimizi zenginleştiren birer enstrüman. Bugün burada sadece başarılı kampanyaları değil, dijitalin ruhuna dokunan ve toplumsal fayda yaratan vizyoner bakış açılarını ödüllendiriyoruz” dedi.

"Yılın En İyisi" ödülü “Arabama Yapar Mı?” projesiyle sigortam.net’in oldu. Proje aynı zamanda “Teknoloji Kullanımında Deneysel ve Yenilikçi Kampanyalar” ve “Veriden Doğan Kampanyalar” kategorilerinde de Altın MIXX ödülü kazandı.

Genç MIXX bu yıl Hatay'a 'ışık' oldu

Üniversite öğrencileri ve yeni mezunların katıldığı Genç MIXX’te bu yıl "Hatay İçin Üretiyor" mottosuyla Hatay Valiliği bünyesinde yürütülen ve depremden etkilenen çocukların eğitim, sağlık vb. ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan "Yüreğimizdeki Işık" projesi üzerine çalışmalar hazırlandı. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren 4 projenin sahibi öğrenciler de ödüllerini sahnede aldı.

MIXX Awards Türkiye Jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonrasında; Hilal Pala ve Selcan Şahin Altın MIXX; Azra Baş, İlayda Tosun ve Yaren Karadeniz Gümüş MIXX; Dilara Çelik, Fadime Patat, İlknur Birsen Aydın, İrem Oruk ve İsmail Taş Bronz MIXX ödüllerinin sahibi oldu.