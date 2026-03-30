MSB'den açıklama: 'İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İran’dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler millî güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."