Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? TC kimlik no ile mazot gübre desteği sorgulama

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 üretim yılı için açıkladığı yeni destekleme modeli, çiftçiler için hem miktar artışı hem de maliyet karşılama oranlarıyla stratejik bir döneme işaret ediyor. 30 Mart 2026 itibarıyla ödemelerin hesaplara geçiş süreci devam ederken, dekar başına belirlenen yeni tutarlar üreticinin elini rahatlatacak seviyeye ulaştı.
2026 Destek Tutarları ve Artış Oranı
Bu yılki desteklerde geçen yıla oranla ciddi bir iyileştirme yapıldı:
Yüzde 27 Artış: 2025 yılına kıyasla yapılan artışla birlikte, ortalama destek tutarı dekar başına 310 TL olarak güncellendi.
Maliyet Karşılama Oranı: Yeni temel destek modeliyle; çiftçinin mazot giderinin %50'si (yarısı), gübre maliyetinin ise %25'i (dörtte biri) bakanlık tarafından doğrudan sübvanse ediliyor.
Ödeme Takvimi ve Sorgulama
Ödemeler, geçtiğimiz ay (Şubat) başlayan sürecin devamı olarak Mart sonu itibarıyla hız kazandı:
Ödeme Günü: Hatırlatmak gerekirse, Şubat ayı ödemeleri 27 Şubat itibarıyla başlamıştı. Mart ayı ödemeleri de benzer şekilde T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre ayın son haftasından itibaren hesaplara tanımlanıyor.
Sorgulama: Çiftçiler, e-Devlet üzerinden "Çiftçi Destek Ödemesi Sorgulama" ekranına T.C. Kimlik No ve şifreleri ile girerek paranın yatıp yatmadığını anlık olarak kontrol edebilirler.
Ödeme Şartları ve Kullanım
Sistemin işleyişi hakkında bilinmesi gereken kritik noktalar şunlardır:
Ziraat Bankası Hesabı: Tüm ödemeler ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına aktarılmaktadır. Hesabı olmayan üreticilerin ivedilikle hesap açtırması gerekmektedir.
Ayni Kullanım: Destekler nakit çekimden ziyade, banka kartlarına (Başakkart vb.) tanımlanmakta ve sadece yetkili bayilerden mazot ve gübre alımı için kullanılabilmektedir.
ÇKS Kaydı: Bu destekten faydalanmanın tek yolu Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) güncel olarak kayıtlı olmaktır.
Üreticiye Ek Destekler
Sadece mazot ve gübre değil; havza bazlı destekleme modeli kapsamında stratejik ürünler (buğday, mısır, pamuk vb.) eken çiftçiler için dekar başına ilave prim destekleri de 2026 takviminde yer almaktadır.