Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonucu sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 3 bin sözleşmeli personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 26 Aralık 2025 tarihinde sona eren başvuru sürecinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçmiş olması, adayların "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.
1 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev almak için başvuruda bulunan adayların sonuç bekleyişi sürüyor. 3 bin sözleşmeli personel alımıyla ilgili değerlendirme süreci devam ederken, Bakanlık tarafından sonuçların açıklanacağı güne dair henüz resmi bir tarih paylaşılmadı.
Sürece dair en kritik detay, sonuçların öğrenilme yöntemiyle ilgili. Adaylara posta yoluyla veya herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak. Değerlendirme işlemleri bittiğinde, her aday kendi sonucunu şahsen e-Devlet şifresi ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmek zorunda olacak.
Sıralamaya girenlerin hak kaybı yaşamaması adına Kariyer Kapısı üzerindeki "İşe Alım" sekmesini düzenli aralıklarla kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte asil ve yedek listeler netleşecek, ardından kazanan adayların belgelerini teslim edeceği yer ve tarih aralığı duyurulacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sürecinde yerleştirme işlemleri tamamen liyakat ve sistem odaklı bir işleyişle yürütülüyor. Adayların kadro heyecanı sürerken, Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılacak asil yerleştirmelerde puan üstünlüğü ve tercih sıralaması en kritik iki faktör olarak öne çıkıyor.
Sistemin işleyişine göre, bir aday en yüksek puanlı olduğu halde tercih sıralamasında önde olan başka bir aday tarafından yerleşilemeyen kontenjanlara, kendi tercih sırasına göre yerleştirilecek. Örneğin, puanı yüksek olan aday birinci tercihine yerleşemezse ikinci, ona da yerleşemezse üçüncü tercihine bakılarak yerleştirme işlemleri bu hiyerarşiyle devam edecek.
Puanların tam eşitliği durumunda ise sistem objektif kriterleri devreye alacak. Eşitlik halinde öncelik, diploma tarihi itibarıyla daha önce mezun olan adaya verilecek. Mezuniyet tarihlerinin de aynı olması durumunda ise yaşı daha büyük olan adaya öncelik tanınarak asil yerleştirme listesi netleştirilecek. Tüm bu süreç dijital ortamda şeffaf bir şekilde yönetildiği için adayların Kariyer Kapısı üzerindeki bilgilerinin güncelliği büyük önem taşıyor.