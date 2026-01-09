Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? 10-11-12 Ocak Ankara elektrik kesintisi

Başkent Ankara'da Ocak ayının ikinci haftasında yapılacak olan şebeke iyileştirme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çubuk, Etimesgut ve Keçiören ilçelerinde kapsamlı elektrik kesintileri planlanıyor. Başkent EDAŞ tarafından paylaşılan takvime göre, 10-14 Ocak 2026 tarihleri arasında birçok mahalle ve sokak belirli saat aralıklarında enerjisiz kalacak.

İlçelere göre detaylı kesinti programı şu şekildedir:

Akyurt Elektrik Kesintisi Takvimi

Akyurt ilçesinde hem şebeke iyileştirme hem de bakım çalışmaları nedeniyle hafta boyunca kesintiler sürecek. 10 Ocak Cumartesi günü 09:15-14:45 saatleri arasında Bodurlar, Tavşancık ve Ahmetadil başta olmak üzere Gökçeören, İbni Sina ve Kargın gibi çok sayıda mahallede kesinti yapılacak. Aynı gün 10:00-13:00 saatleri arasında ise Billur, Güvenlik ve Paris sokakları bakım çalışmasından etkilenecek. 11 Ocak Pazar günü Çankırı, Büğdüz ve Balıkhisar bölgelerinde sabah 09:15'te başlayacak olan kesintiler öğleden sonraya kadar devam ederken; 12, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde Ahmetadil, Sülüklü ve Eğriekin bölgelerinde sabah 09:30'dan akşam 17:00'ye kadar sürecek geniş kapsamlı çalışmalar planlanıyor.

Altındağ ve Beypazarı Programı

Altındağ ilçesinde çalışmalar gece saatlerinde başlayacak; 9 Ocak'ı 10 Ocak'a bağlayan gece 22:00 ile 02:00 arasında Zerdali ve Sebze Bahçeleri sokaklarında kesinti yaşanacak. 14 Ocak Çarşamba günü ise Bentderesi, Hacı Bayram ve Şehit Ömer Halisdemir bölgelerinde sabah 09:00'dan 17:00'ye kadar süren uzun süreli bir kesinti öngörülüyor. Beypazarı'nda ise 12 Ocak Pazartesi günü 10:00-14:30 saatleri arasında Dereli, Doğançalı ve Taşören gibi kırsal mahallelerde; 14 Ocak'ta ise Yoğunpelit Mahallesi'nde kısa süreli bakım çalışmaları yapılacak.

Çubuk, Etimesgut ve Keçiören Detayları

Çubuk ilçesinde 10 Ocak Cumartesi günü sabah 09:15'ten itibaren Buğra ve İbni Sina çevresinde başlayacak kesintiler, öğleden sonra Aktaş ve Muhabbet sokaklarıyla devam edecek. Etimesgut'ta 10 Ocak'ta Bağlıca ve Aşağı Yurtçu çevresinde, 14 Ocak'ta ise Cumhuriyet ve Atatürk yollarını kapsayan geniş bir sahada elektrik verilemeyecek. Keçiören'de ise 11 Ocak Pazar günü Uyanış ve Gökmen mahallelerinde bakım yapılırken, 14 Ocak Çarşamba günü Süleymaniye ve Beydağ bölgelerinde gün boyu sürecek çalışmalar planlanıyor.

Kesinti saatleri ve etkilenecek sokaklar, çalışmaların seyrine göre değişiklik gösterebileceğinden güncel durum için Başkent EDAŞ'ın online işlem merkezini veya Alo 186 hattını takip etmeniz önerilir.