AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 AÖF final sınavları ne zaman uygulanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından yapılan son duyuruyla birlikte Ocak ayı final sınav takvimi netleşti. Hem Anadolu Üniversitesi (AÖF) hem de Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) öğrencileri için sınav maratonu başlıyor.
ATA AÖF Final Sınav Takvimi (Atatürk Üniversitesi)
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri için final sınavları bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Sınavlar toplam üç oturumdan oluşuyor:
1. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi – Saat 09:30
2. Oturum: 10 Ocak 2026 Cumartesi – Saat 14:00
3. Oturum: 11 Ocak 2026 Pazar – Saat 09:30
AÖF Final Sınav Takvimi (Anadolu Üniversitesi)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi dönem sonu (final) sınavları ise ATA AÖF sınavlarından bir hafta sonra yapılacak. Türkiye genelinde milyonlarca öğrencinin katılacağı bu sınavların tarihleri şu şekildedir:
Cumartesi Oturumları: 17 Ocak 2026
Pazar Oturumları: 18 Ocak 2026
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak final sınavlarına az bir süre kala, sınav giriş belgelerine dair bekleyiş sürüyor. Üniversite yönetimi tarafından belgelerin erişime açıldığına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi.
Sınava Girecek Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar
Her iki üniversite için de geçerli olan kurallara göre adayların sınav binasına girebilmeleri için yanlarında bulundurması gereken belgeler şunlardır:
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: İlgili üniversitenin öğrenci otomasyon sistemi üzerinden alınan çıktı.
Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport veya KKTC Kimlik Kartı.