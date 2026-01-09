AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2026 AÖF final sınavları ne zaman uygulanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak final sınavlarına az bir süre kala, sınav giriş belgelerine dair bekleyiş sürüyor. Üniversite yönetimi tarafından belgelerin erişime açıldığına dair henüz resmi bir duyuru gelmedi.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Sınava Girecek Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

Her iki üniversite için de geçerli olan kurallara göre adayların sınav binasına girebilmeleri için yanlarında bulundurması gereken belgeler şunlardır:

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi: İlgili üniversitenin öğrenci otomasyon sistemi üzerinden alınan çıktı.

Geçerli Kimlik Belgesi: T.C. Kimlik Kartı, süresi geçerli pasaport veya KKTC Kimlik Kartı.