23 Nisan 2026 borsa açık mı, kapalı mı? Yarın Borsa İstanbul’da işlem yapılacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yatırımcılar Borsa İstanbul’un çalışma durumunu araştırıyor. Resmi tatil kapsamında 23 Nisan’da borsada işlem yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, "Yarın borsa açık mı, 23 Nisan'da BİST işlem görecek mi?" soruları gündemdeki yerini koruyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığından yarın Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.
Bu sebeple 23 Nisan'da (yarın) Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda seans gerçekleştirilmeyecek.