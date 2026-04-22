23 Nisan 2026 borsa açık mı, kapalı mı? Yarın Borsa İstanbul’da işlem yapılacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığından yarın Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak.

Bu sebeple 23 Nisan'da (yarın) Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda seans gerçekleştirilmeyecek.