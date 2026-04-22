ARA
DOLAR
44,92
0,10%
DOLAR
EURO
52,67
-0,23%
EURO
ALTIN
6776,36
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

23 Nisan 2026 borsa açık mı, kapalı mı? Yarın Borsa İstanbul’da işlem yapılacak mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na artık sayılı saatler kaldı. 23 Nisan'da da borsada işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan'da (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? Perşembe günü BİST işlem görecek mi? İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

Ekonomist
[email protected]

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde yatırımcılar Borsa İstanbul’un çalışma durumunu araştırıyor. Resmi tatil kapsamında 23 Nisan’da borsada işlem yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, "Yarın borsa açık mı, 23 Nisan'da BİST işlem görecek mi?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

23 Nisan'da borsa açık mı, kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığından yarın Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. 

Bu sebeple 23 Nisan'da (yarın) Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ile Borçlanma Araçları Piyasası’nda seans gerçekleştirilmeyecek.

Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

25 Nisan 2026 Cuma günü borsa yeniden açılacak ve işlemler gerçekleştirilebilecek.
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL