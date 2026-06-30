Ayvalık'tan dünyaya yeni lezzet: Zeytinli kahveden sonra şimdi de zeytinli helva raflarda! İhracat için de düğmeye basıldı

Yeni satışa sunulan ürünün muhteviyatı ve pazar hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Mustafa Kürlek, zeytinli helvanın içerisinde doğrudan zeytinin kendi meyvesinin yer aldığını ve üründe net yüzde 12 oranında zeytin kullanıldığını vurguladı. Piyasaya çıktığı ilk andan itibaren tüketicilerden çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ve ürünün büyük bir beğeni topladığını söyleyen Kürlek, bu yenilikçi lezzetin uluslararası pazarlara açılması için ihracat altyapı çalışmalarına da hız verdiklerini belirtti.