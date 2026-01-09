Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.

-En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkıyor

Ülkenin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Meclis'e teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."