ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin, emeklilere ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.


Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu hatırlattı.

-En düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkıyor

Ülkenin kıymetli emektarları için atılan bu kıymetli adım dolayısıyla Meclis'e teşekkür eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Değerli emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize en iyi hizmetleri sunabilmek için Sosyal Güvenlik bütçemizi daha da geliştirmek ve güçlendirmek adına yoğun şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte her bir vatandaşımızın refahını korumayı ve sosyal haklarını genişletmeyi sürdüreceğiz. Başımızın tacı emeklilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL