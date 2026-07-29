Japon otel devi Okura, Türkiye’deki ilk projesi için KK Universal ile anlaştı

Kapadokya’daki tesisin ardından İstanbul’da planlanan yeni proje ise KK Universal iş birliğinde Hotel Okura’nın Türkiye’deki uzun vadeli büyüme stratejisinin bir sonraki adımını oluşturacak.

Japon iş dünyası ve küresel lüks konaklama sektörünün köklü temsilcilerinden Hotel Okura Co. Ltd, Türkiye pazarındaki uzun soluklu projesi ve stratejik büyüme adımı için KK Universal ile anlaştı. Güçlü finansal disiplini ve uluslararası standartlardaki operasyonel vizyonuyla öne çıkan KK Universal, Japon devinin Türkiye’deki partneri olacak.

Bu kapsamda, Hotel Okura Co. Ltd’in Türkiye’deki ilk projesi olma özelliğini taşıyan ve Kapadokya’nın saklı cevheri Mustafapaşa’da (Sinasos) konumlanan premium termal otel projesi, Tokyo’da düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. Törende, KK Universal adına Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Namlıcı ve Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Akbalık Namlıcı yer aldı. Hotel Okura Co., Ltd. tarafını Başkan Toshihiro Ogita, Temsilci Direktör Itaru Ashida ve İcra Kurulu Danışmanı Masao Taguchi temsil etti. Okura Nikko Hotel Management Co., Ltd. adına ise Başkan Yardımcısı Marcel P. van Aelst, Başkan ve CEO Hidechika Takasaka ile Yönetim Kurulu Üyesi Yoshinori Yamamoto törende hazır bulundu. Törene ayrıca Saraylı Group ve Okura Saraylı Hotel Management A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Saruhan Saraylı ile DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi’nde aktif rol üstlenen Ginza Tailor Group Co. Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı ve Okura Saraylı Hotel Management A.Ş. hissedarı Mieko Wanibuchi de katıldı.

Türkiye’ye güven vurgulandı

Gerçekleştirilen ortaklığın, Türkiye ekonomisine ve lüks turizm ekosistemine yönelik dev bir küresel güven hamlesi olduğunu belirten KK Universal Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Namlıcı, “Hotel Okura gibi kurumsal gücü ve asırlık kültürel mirasıyla dünya lüks seyahat pazarına yön veren bir devin Türkiye pazarındaki iş ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu nitelikli iş birliği, Türkiye’nin lüks ve deneyim odaklı turizmde sahip olduğu dev potansiyelin uluslararası arenadaki en güçlü tescilidir. KK Universal olarak, Türkiye’ye tamamen yeni bir turizm anlayışı getirirken, bu vizyoner ortaklık sayesinde başta Japonya ve Asya bölgesi olmak üzere dünyanın en üst segment, yüksek harcama potansiyeline sahip premium turist profilini Kapadokya’ya çekmeyi hedefliyoruz. Hotel Okura’nın dünyaca ünlü Japon estetiği ve üstün konaklama anlayışını, Kapadokya’nın yerel kültürel mirası ve termal zenginlikleriyle harmanlayarak, bölgedeki kalış sürelerini uzatacak ve tek başına seyahat motivasyonu yaratacak bir destinasyon inşa ediyoruz. Bu ortaklığın Türkiye-Japonya turizm diplomasisinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Uzun vadeli büyüme için ortaklık kuruldu

Okura Grubu’nun kökleri, girişimci ve Okura Şirketler Topluluğu’nun Kurucusu Kihachiro Okura’ya uzanıyor. Okura’nın kurduğu ve Hotel Okura’nın kardeş şirketi olan Taisei Corporation, Japonya’nın beş büyük inşaat şirketinden biri konumunda ve hayata geçirdiği projeler arasında Türkiye’de Marmaray Tüp Geçit Projesi de yer alıyor.

Uluslararası operasyonel gücünü ve hizmet standartlarını Türkiye’ye taşımayı hedefleyen Hotel Okura Co. Ltd., KK Universal iş birliğiyle İstanbul’da yeni bir otel projesi üzerinde de çalışıyor. Planlama süreci devam eden projenin yakın dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

