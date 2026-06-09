BofA’dan TCMB için kritik faiz yorumu: Sıkı duruş sürebilir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesinde uluslararası yatırım bankalarından dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Bank of America, yayımladığı analizde enflasyon beklentilerinin halen yüksek seviyelerde olduğunu vurgulayarak TCMB’nin politika faizini mevcut seviyede bırakmasının ve sıkı para politikasını sürdürmesinin olası olduğunu ifade etti.

Enflasyondaki dirençli görünüm dikkat çekti

Bank of America (BofA) Ekonomisti Hande Küçük, yıllık enflasyonun çekirdek fiyat göstergelerindeki yükselişin etkisiyle üst üste ikinci ay artarak yüzde 32,6 seviyesine çıktığını belirtti.

Küçük, yaptığı değerlendirmede, enerji kaynaklı fiyat artışlarının ekonominin geneline yayıldığına ya da fiyatlama davranışlarında belirgin bir bozulma yaşandığına dair güçlü sinyaller bulunmadığını ifade etti. Ancak iç talepte yavaşlama işaretleri görülmesine rağmen enflasyonun dirençli seyrini koruduğuna dikkat çekti.

"Sıkı para politikası devam etmeli"

Enflasyon beklentilerinin halen yüksek seviyelerde bulunduğunu vurgulayan Küçük, bu beklentilerin TCMB'nin güncellenen hedef ve tahminlerinin üzerinde kaldığını belirterek, mevcut koşulların sıkı para politikası duruşunun devamını gerekli kıldığını söyledi.

TCMB için faiz beklentisi değişmedi

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo faizini mevcut düzeyde bırakmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Değerlendirmede, "Piyasa algısı, çatışmaya ilişkin belirsizlikler devam etse bile, İran konusunda nispeten kısa sürede bir anlaşmaya varılabileceği yönünde görünüyor. Bu bağlamda, TCMB'nin faiz oranlarını sabit tutması, efektif fonlama maliyetini yüzde 40'ta tutması ve ortaya çıkan denge konusunda daha fazla netlik sağlandığında tutumunu yeniden değerlendirmesi muhtemel" denildi.

Son ekonomik veriler mevcut politikayı destekliyor

Bank of America, son açıklanan ekonomik verilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mevcut para politikası yaklaşımını sürdürmesi gerektiğine işaret ettiğini belirtti.

Açıklamada, "2026 yılının ilk çeyreğinde GSYH beklentilerin altında kaldı. Ticaret açığı Mayıs ayında üst üste ikinci ayda da iyileşme gösterdi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu Ramazan Bayramı tatili sonrasında istikrar kazanmaya başladı" ifadelerine yer verildi.

Yıl sonu tahminleri korundu

Kurum, baz senaryosunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 30, politika faizi beklentisini ise yüzde 37 olarak korudu. Türkiye ekonomisine yönelik büyüme öngörüsü de yüzde 2,8 seviyesinde bırakıldı.

Ayrıca Morgan Stanley ve Goldman Sachs ekonomistleri de TCMB’nin bu haftaki toplantısında faizlerde değişiklik yapmayacağı beklentisini dile getirdi.