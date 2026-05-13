Cari açık 3 yılın zirvesinde: Martta 9.672 milyon dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Mart ayına ait ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mart ayında cari işlemler hesabı 9.672 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3.886 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 9.515 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart ayında cari açık yaklaşık 39,7 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,8 milyar ABD doları açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,1 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 23,8 milyar ABD doları ve 1,1 milyar ABD doları açık verdiği görüldü.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.592 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.627 milyon ABD doları ve 2.246 milyon ABD doları oldu.

Merkez Bankası'nın net rezerv azalışı 52,5 milyar dolar oldu

2026 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,1 milyar ABD doları, krediler 38,6 milyar ABD doları ve ticari krediler 3,0 milyar ABD doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3,3 milyar ABD doları ve net efektif ve mevduatlar 19,7 milyar ABD doları negatif yönlü etkiledi.

Merkez Bankası net rezerv azalışı 52,5 milyar ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye doğrudan yatırımları 1.015 milyon dolar arttı

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 212 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.015 milyon ABD dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları ise 1.227 milyon ABD doları arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 187 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 243 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Yurt dışı yerleşikler Martta 3.094 milyon ABD doları net satış gerçekleşti

Yurt dışı yerleşiklerin sahipliğinde bulunan yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülükler, Ödemeler Dengesi İstatistiklerine Ocak 2022 döneminden itibaren yansıtılmaya başlandı.

Buna göre, yurt dışı yerleşikler Mart ayında 3.094 milyon ABD doları net satış gerçekleşti. Portföy yatırımları Mart ayında 14.800 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve DİBS piyasalarında sırasıyla 1.079 milyon ABD doları ve 6.399 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşiklerin diğer sektörler ihraçlarında 870 milyon ABD doları net alış, bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 897 milyon ABD doları ve 1.213 milyon ABD doları net satış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1.026 milyon ABD doları ve 1.190 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet 22 milyon ABD doları net geri ödeme yapıldı.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 4.131 milyon ABD doları ve 2.784 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 6.915 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 43.420 milyon ABD doları net azalış oldu.