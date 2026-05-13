"Satışlarımızın yüzde 20'sinden fazlası elektrikli modellerden oluşuyor"

Otomotiv dünyasında standartları belirleyen Mercedes-Benz, 140 yıllık tarihinin en kapsamlı lansman programını hayata geçirirken elektrikli dönüşümde vites artırıyor.

Hırant Kasapoğlu / Auto Show Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

2026’nın ilk dört ayında 7 bin 483 adetlik satışla premium segmentteki liderliğini tescilleyen marka, EQA, EQB ve EQC modellerinin dönemini kapatarak yeni platformun ilk temsilcisi olan tamamen elektrikli GLC’yi tanıttı. Türkiye’de 6 milyon 950 bin TL’lik fiyat etiketiyle ön siparişleri toplanmaya başlanan modelin, Haziran ayı itibarıyla yollarla buluşması planlanıyor.

Yeni elektrikli GLC’nin lansmanında konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan şunları söyledi:





“2026’nın Nisan ayı itibarıyla 7.483 adetlik satışla premium segmentte lider konumdayız. Geçtiğimiz yıl satışların yüzde 20’sinden fazlasını elektrikli modellerimiz oluşturuyordu. Tamamen elektrikli modellere olan ilginin bu sene de artarak devam edeceğini öngörüyoruz. 140. yılımızda marka tarihimizin en kapsamlı ürün lansman programını hayata geçiriyoruz. 40’tan fazla yeni modelle geleceğe güçlü bir adım atıyoruz. GLC de bu dönüşümün önemli temsilcilerinden biri”



140 yıl boyunca Mercedes-Benz’in sektördeki standartları belirlediğini söyleyen Bekdikhan, sözlerini şöyle sürdürdü.



“Elektrikli yeni GLC'nin geliştirilmesi en başından itibaren kullanıcılardan gelen kapsamlı geri bildirimlerle şekillendi. Yeni GLC orta segmentte bir dönüm noktasını ifade ediyor. Tamamen yeni bir otomobil ailesinin ilk modeli ve tamamen elektrik altyapısına sahip yeni GLC performans, verimlilik ve şarj hızı açısından etkileyici, ayrıca sınıfına tasarım, değer, çok yönlülük ve iç hacim açısından öncülük ediyor.”



Yeni elektrikli GLC hakkında





Tamamen yeni elektrikli GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG Türkiye’de 6.950.000 TL'lik fiyatla ön siparişe açıldı. Aracın müşterilere teslimatlari Haziran ayında başlayacak.



Çift elektrikli motora sahip GLC, 489 HP güç , 800 Nm maksimum torka sahip. 94 kWh'lik batarya, 638 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca 800 volt mimarisi sayesinde, ultra hızlı şarj desteği sunuluyor, yalnızca 10 dakikalık şarjla 300 kilometreye kadar ek menzil kazanılıyor. MB.OS ile donatılan model, yapay zekâ desteğiyle sürüş deneyimini kişiselleştiriyor.



Yeni platformdaki bu araçlarla birlikte, bu sınıflarda daha önce üretilmiş olan elektrikli EQ platformu da küçük ve orta sınıflar için bitmiş, EQA, EQB ve EQC'nin devri kapanmış oldu.

Yeni GLC elektrik, yepyeni bir elektrikli platform, 800 volt mimari, ultra hızlı şarj desteği, 21 inç jantlar, aydınlatılmış ön ızgara gibi özellikleriyle öne çıkıyor.