Çocukluk mesleğini e-ticarete taşıdı: Ayda 4 bin kargo ile yerel ürünleri yurdun dört bir yanına ulaştırıyor

Yaz döneminde özellikle Demirci'nin coğrafi işaretli kirazına yoğun talep olduğunu dile getiren Kula, "Akdeniz meyve sineğinden ari olan Demirci kirazına ilgi oldukça fazla. Ürünlerimizi tercih eden müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Tesisi büyütmek için resmi başvurularını yaptıklarını da açıklayan Kula, modern kurutma ve paketleme tesisi kurmayı hedeflediklerini belirterek, bu yatırımla hem üretim kapasitesini hem de istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyledi.