Ekonominin Mayıs ajandasında hangi veriler öne çıkacak?

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye'yi mayısta yoğun veri gündemi bekliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, 2 Mayıs'ta Ordu'da düzenleyeceği toplantıda nisan ayı dış ticaret verilerini açıklaması planlanıyor. Geçen ay mal ihracatının 21 milyar 900 milyon dolar olduğunu belirten Bolat, "Bu, geçen yılın mart ayına kıyasla yaklaşık 1,5 milyar dolarlık azalışa tekabül etti." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Mayıs'ta nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuna duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,3 artış gösterirken yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,87, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,08 olarak kayıtlara geçmişti.

TÜİK, 8 Mayıs'ta mart ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Endeks, şubatta aylık bazda yüzde 2,6, yıllık bazda yüzde 2,2 artmıştı.

Merkez Bankası, 13 Mayıs'ta mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubatta 7 milyar 501 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 1 milyar 462 milyon dolar açık vermişti.

TÜİK, 14 Mayıs'ta nisan ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. Türkiye genelinde martta satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 azalışla 113 bin 367 olarak kayıtlara geçmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 Mayıs'ta nisan ayı merkezi yönetim bütçe dengesini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, martta 1 trilyon 230 milyar 545 milyon lira, giderleri 1 trilyon 460 milyar 416 milyon lira olarak hesaplanmıştı.

TÜİK, 18 Mayıs'ta söz konusu aya ilişkin tüketici güven endeksi, birinci çeyrek iş gücü istatistikleri ve nisan ayı motorlu kara taşıtları sonuçlarını duyuracak. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükselmişti.

"AA Katılım Finans Zirvesi" gerçekleştirilecek

AA ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) işbirliğiyle "Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi" gerçekleştirilecek. "Türkiye'nin Katılım Finans Vizyonu: Sürdürülebilir Büyüme, Dijital Dönüşüm ve Yeni Yatırım Modelleri" temasıyla 7 Mayıs'ta İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda düzenlenecek zirveye, sektörün önde gelen temsilcileri katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımının beklendiği zirvenin açılış konuşmaları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben ve AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz tarafından yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de özel oturum kapsamında zirvede konuşmacı olarak yer alacak.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu açıklanacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da 5 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yapacak. Faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alması öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, başkanın banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

Başkan Karahan, 14 Mayıs'ta bu yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Enflasyon Raporu'nda yer alacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Merkez Bankası, 22 Mayıs'ta da Finansal İstikrar Raporu'nu açıklayacak.