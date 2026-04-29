Leblebinin sabır ve ustalık gerektiren bir ürün olduğunu ifade eden Korkmaz, "Leblebi dışarıdan bakıldığında basit bir çerez gibi görünebilir ama üretim süreci oldukça zahmetlidir. Nohudun seçilmesinden dinlendirilmesine, kavrulmasından elemesine kadar birçok aşama var. Biz yılda yaklaşık 7 bin ton leblebi üretiyoruz." diye konuştu.