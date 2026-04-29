Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayram ikramiyesine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakanı Vedat Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Bayram ikramiyesi erken ödenecek mi?

Işıkhan, bayram ikramiyesinin erken ödenmesiyle ilgili çalışmaların SGK Başkanlığıyla görüştükten sonra yapılabileceğini kaydetti.

Mevcut açıklamalara göre Kurban Bayramı ikramiyelerinin, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.