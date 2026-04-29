ARA
DOLAR
45,06
0,03%
DOLAR
EURO
52,75
-0,09%
EURO
ALTIN
6536,30
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar olacak? Bakan Işıkhan açıkladı

Kurban Bayramı'na az bir süre kalan milyonların gözü bayram ikramiyesine çevrilmişti. Bayram ikramiyesinin tutarı merak konusu olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyesine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Toplantısı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bayram ikramiyesine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakanı Vedat Işıkhan, "Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarını Kurban Bayramı'nda kıymetli emeklilerimize vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Bayram ikramiyesi erken ödenecek mi?

Işıkhan, bayram ikramiyesinin erken ödenmesiyle ilgili çalışmaların SGK Başkanlığıyla görüştükten sonra yapılabileceğini kaydetti.

Mevcut açıklamalara göre Kurban Bayramı ikramiyelerinin, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 4 bin TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL