Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanacak? Bakan Göktaş açıkladı

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi ve yasalaştı.

Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, düzenlemenin bugün Resmi Gazete'de yayımlanabileceğini aktardı.

Göktaş konuyla ilgili açıklamasında, "Doğum iznine ilişkin düzenlemenin bu gece Resmi Gazete'de yayınlanmasını bekliyoruz. Hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içinde anneler başvurularını yapabilecek. Tüm detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Düzenlemeyle birlikte, babalık izni de 5 günden 10 güne çıkacak.

Bakan Göktaş ayrıca, 1 Nisan itibarıyla doğum iznini tamamlanmış ancak 24 haftayı tamamlamamış annelerin de bu izinden faydalanabileceğinin altını çizip, şu açıklamalarda bulundu:

"1 Nisan itibarıyla doğum iznini tamamlamış, ancak 24 haftayı geriye dönük tamamlamamış annelerimiz de bu izinden faydalanabilecek. Kanunumuzun Meclis'e geliş tarihi olan 2 Nisan'ı esas alarak bu düzenlemeyi hayata geçirdik. 1 Nisan itibarıyla geriye dönük 24 haftayı tamamlamamış bütün annelerimiz bu haktan yararlanabilecek. Halihazırda doğum izninde olan annelerimiz de bu düzenlemeden yararlanabilecek. Hem kamu hem özel sektörü kapsayan bu doğum izinleri tüm annelerimiz için önemli bir müjde. Hayırlı olmasını diliyorum."