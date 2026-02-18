TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli oldu: 18–27 Şubat’ta hangi illerde kura çekilişi var?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasının tamamlandığını duyurmuştu.

Bu hafta ise 11 il için kura çekimleri tamamlanacak.