TOKİ 500 bin konut kura takvimi belli oldu: 18–27 Şubat’ta hangi illerde kura çekilişi var?

Türkiye’nin 81 ilini kapsayan 500 bin sosyal konutluk “Yüzyılın Konut Projesi”nde kura çekilişleri sürüyor. 18–27 Şubat 2026 tarihleri arasındaki kura programı yakından takip edilirken, bu dönemde çekilişlerin yapılacağı iller merak konusu oldu. Peki, bu hafta TOKİ kurası hangi illerde gerçekleştirilecek? İşte il il kura tarihleri ve detaylar...
1 18–27 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi
18–27 Şubat 2026 tarihleri arasında kura çekilişinin yapılacağı iller şöyle:
18 Şubat: Mersin, Kırklareli
19 Şubat: Diyarbakır
20 Şubat: Adana, Çanakkale, Gaziantep
21 Şubat: Bursa
23 Şubat: Çorum
26 Şubat: Burdur
27 Şubat: Osmaniye, Denizli
2 Bugüne kadar kaç ilde kura çekilişleri tamamlandı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasının tamamlandığını duyurmuştu.
Bu hafta ise 11 il için kura çekimleri tamamlanacak.
3 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ kura sonuçları, noter onayının ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de erişime açılıyor.
4 TOKİ kura çekilişleri nereden izlenebilir?
TOKİ kura çekilişleri, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ