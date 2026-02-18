MÜSİAD global pazarlarda etkinliğini artıracak

Toplantıda MÜSİAD’ın yeni dönem yurtdışı vizyonu öne çıktı.



Burhan Özdemir başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu:



Niteeliksel Derinleşme, Ölçülebilir Etki ve Ekonomik Diplomasi



Yeni dönemde MÜSİAD’ın küresel stratejisi; niteliksel derinleşme, ölçülebilir etki ve ekonomik diplomasi ekseninde yapılandırıldı. Küresel ağın niteliksel olarak güçlendirilmesi ve şubelerin kurumsal kapasitesinin artırılmasına odaklanıyoruz. Afrika, Orta Asya, Körfez, AB ve Asya-Pasifik bölgelerinde kalıcı iş birliği platformlarını oluşturmak istiyoruz. Bölgesel kümelenme modeliyle odaklı coğrafi derinleşme sağlayacağız. Eximbank ve katılım finans araçlarıyla entegre finansman desteği mekanizmasının gelişmesine odaklanıyoruz.



MÜSİAD New York Finans Zirvesi



MÜSİAD’ın ABD açılımı çerçevesinde New York’ta üst düzey katılımlı bir Finans Zirvesi düzenlenmesi planlanıyor. Zirvenin Nisan veya Ekim aylarında, küresel finans çevreleri ve Birleşmiş Milletler finans ekosistemiyle temas sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Zirve ile Türkiye’nin finans vizyonunun uluslararası yatırım çevrelerine anlatılması, üyelerin ABD merkezli yatırım ve iş birliği fırsatlarının artırılması küresel sermaye ile doğrudan temas mekanizmalarının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bölgesel gündem kapsamında ise Suriye’nin yeniden inşasına yönelik iş dünyasının katkıları da değerlendiriliyor, ilgili makamlarla görüşmeler sürdürülüyor.



Katılım Finans Kefalet Destek Programı



MÜSİAD öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, 30 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nde kamuoyuna tanıtıldı. Programın ilk diliminde, yüzde 80 kefalet oranı, 7,5 milyar TL KGF kefaleti ve toplam 9,4 milyar TL finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Sağlanan finansman; arsa ve bina yatırımları hariç olmak üzere yatırım ve işletme harcamalarında kullanılabilecek.