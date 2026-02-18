İçerik üreticilerine vergi uyarısı: Ücretsiz yemek ve ürünler de vergilendirilecek

Sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticileri için vergilendirme uygulamasında yeni bir döneme geçiliyor.

akşam.com.tr'den Recep Arslan'ın haberine göre, PR kapsamında gönderilen hediyeler ile mekan tanıtımları sırasında sağlanan yemek ve hizmetler üzerinden yüzde 15 oranında vergi kesintisi uygulanacak.

PR hediyeleri ile mekan tanıtımlarında yenen yemeklere vergi

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu iş birliğinde düzenlenen “Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitimi” programının dördüncü etabı gerçekleştirildi. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul’daki hizmet binasında gün boyu süren eğitime, sosyal medya hesaplarında 100 bin ve üzeri takipçisi bulunan içerik üreticileri katıldı.

Program kapsamında sosyal medyada etik ilkeler ve yasal yükümlülükler başta olmak üzere birçok başlıkta bilgilendirme yapıldı. Eğitimde ele alınan yeni düzenlemeler çerçevesinde, içerik üreticilerinin markalardan gelen PR hediyeleri ile mekan tanıtımlarında sağlanan yemek ve ikramlar için de vergi ödeyeceği aktarıldı.

Gelir olarak gösterecekler

İçerik üreticilerinin, markalardan gelen hediyeler ile tanıtım kapsamında mekanlarda sağlanan yemek bedelini istisna belgeli hesapları üzerinden gelir olarak göstermesi gerekiyor.

Bu tutar üzerinden ise yüzde 15 oranında vergi kesintisi uygulanması öngörülüyor.