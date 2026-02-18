Kripto piyasasında son 24 saatte neler yaşandı?

Kripto para piyasası yeni güne karışık bir görünümle başladı. Bitcoin sınırlı değer kaybı ile işlem görürken, altcoin piyasasında daha dengeli ancak yön konusunda netleşmemiş bir seyir öne çıkıyor.

Küresel tarafta ABD–İran temaslarına ilişkin olumlu sinyaller ve bölgesel gerilimdeki kısmi azalma risk iştahını desteklese de piyasalarda temkinli yaklaşım korunuyor. Makroekonomik görünüm fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Enflasyonda yavaşlama ve iş gücü piyasasında soğumaya işaret eden son veriler, ABD Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi adımlarına ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bununla birlikte, söz konusu adımların zamanlaması ve kapsamına dair belirsizlik sürüyor.

Para politikasının nihai yönüne ilişkin netlik oluşmaması, risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor. Bugün açıklanacak FED toplantı tutanakları, politika yapıcıların değerlendirmelerine dair daha ayrıntılı sinyaller sunabilir. Tutanaklarda yer alabilecek mesajların faiz beklentilerini yeniden şekillendirmesi durumunda, kısa vadede piyasalarda oynaklık artışı görülebilir. Mevcut görünüm, kripto varlıklarda veri akışına duyarlı ve temkinli bir fiyatlama sürecine işaret ediyor.

Bülten yazıldığı sırada Bitcoin 67.813 dolardan fiyatlanırken, Ethereum 2.004, XRP 1,48, Solana ise 85,04 dolardan fiyatlanıyordu. 17 Şubat’ta Bitcoin ETF’lerinden 104,87 milyon dolarlık çıkış olurken, Ethereum ETF’leri 48,63 milyon dolar giriş kaydetti.

ABD’de tahmin piyasası krizi: CFTC ve eyaletler karşı karşıya

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC), vadeli işlemler ve etkinlik sözleşmeleri üzerinde münhasır yetkiye sahip olduğunu açıkladı. Kurum, bu görüşünü Crypto.com ile Nevada eyaleti arasındaki dava kapsamında ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede dile getirdi. Crypto.com’un tahmin piyasası birimi, spor etkinliklerine dayalı sözleşmelerin engellenmesine karşı dava açmıştı. İlk derece mahkemesi söz konusu sözleşmelerin CFTC yetki alanında olmadığına hükmetti. Şirket kararı temyize taşıdı.

CFTC, 2008 krizinin ardından çıkarılan Dodd-Frank Yasası ile Kongre’nin kuruma türev ürünler üzerinde münhasır yetki verdiğini belirtti. Kurum, yalnızca ikili sonuçlara değil, ölçülebilir etkinlik sonuçlarına dayalı sözleşmelerin de bu kapsama girdiğini ifade etti. Son bir yılda hızla büyüyen tahmin piyasaları, federal kurum ile eyalet düzenleyicileri arasında yetki tartışmasına yol açtı. CFTC Başkanı Michael Selig, eyaletlerin açtığı davaları “yetki gaspı” olarak nitelendirdi ve etkinlik sözleşmelerinin emtia türevi olduğunu savundu.

Bazı Demokrat senatörler CFTC’ye ihtiyat çağrısı yaparken, Cumhuriyetçi Senatör Bill Hagerty kurumu destekledi. Utah Valisi Spencer Cox ise tahmin piyasalarını kumar olarak tanımlayarak hukuki mücadele başlatacağını açıkladı.

BlackRock’tan ABD’de getiri sağlayan Ethereum fonu için yeni adım

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, ABD’de getiri sağlayan Ethereum fonu başlatma sürecinde önemli bir adım attı. Şirket, salı günü değiştirilmiş S-1 kayıt belgesini sundu.

Başvuruya göre BlackRock’a bağlı bir kuruluş, 25 dolardan 4.000 adet kurucu hisse satın alarak fona 100.000 dolarlık başlangıç sermayesi sağladı. ETHB koduyla işlem görmesi planlanan iShares Staked Ethereum Trust ETF, normal piyasa koşullarında portföyündeki Ethereum varlıklarının yüzde 70 ila yüzde 95’ini stake etmeyi hedefliyor. BlackRock, 2026 başı referans verilerinin yıllıklandırılmış ortalama yüzde 3 civarında getiriye işaret ettiğini belirtti. Şirket, doğrulayıcı katılımının artmasıyla staking ödüllerinin zaman içinde gerilediğini ve geçmiş verilerin gelecekteki sonuçları garanti etmediğini vurguladı.

Yeni fon, yalnızca fiyat takibi sunan ve getiri sağlamayan mevcut spot Ethereum ETF’si ETHA’dan bu yönüyle ayrışıyor. Fon için yıllık sponsor ücreti yüzde 0,25 olarak belirlenirken, lansmandan sonraki ilk 12 ay boyunca ve ilk 2,5 milyar dolarlık varlık için bu oran yüzde 0,12 olarak uygulanacak. Brüt staking gelirlerinin yüzde 18’i sponsor BlackRock ile icra aracısı Coinbase Prime arasında paylaşılacak. Kalan net gelirler fona ve dolayısıyla yatırımcılara aktarılacak. Fon varlıklarının yüzde 5 ila yüzde 30’luk kısmı ise oluşturma, geri alım ve operasyonel ihtiyaçlar için stake edilmeden tutulacak.

Bitwise ve GraniteShares’ten ABD seçimlerine dayalı ETF başvurusu

Borsa yatırım fonu ihraççıları Bitwise ve GraniteShares, ABD seçim sonuçlarına dayalı etkinlik sözleşmelerine yatırım yapacak fonlar için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na başvuruda bulundu.

Bitwise, salı günü NYSE Arca’da işlem görmesi planlanan ve PredictionShares markası altında sunulacak altı adet tahmin piyasası temalı ETF için izahname sundu. İlk iki fon, Kasım 2028’de yapılacak ABD başkanlık seçimlerini Demokrat ya da Cumhuriyetçi adayın kazanması durumuna göre getiri sağlayacak. Diğer iki fon, Kasım 2026’daki Senato seçimlerinde, son iki fon ise Temsilciler Meclisi seçimlerinde hangi partinin çoğunluğu elde edeceğine bağlı olarak ödeme yapacak.

İzahnamede, fonların yatırım amacının ilgili seçim sonucunun gerçekleşmesi halinde yatırımcılara sermaye kazancı sağlamak olduğu belirtildi. Her fon, net varlıklarının en az yüzde 80’ini CFTC tarafından düzenlenen borsalarda işlem gören ikili etkinlik sözleşmelerine yatıracak. Bu sözleşmeler, ilgili sonucun gerçekleşmesi halinde 1 dolar, gerçekleşmemesi halinde 0 dolar üzerinden uzlaşacak. Belirtilen sonucun gerçekleşmemesi durumunda ise fon değerinin büyük ölçüde düşebileceği ifade edildi. GraniteShares de aynı gün benzer yapıda altı fon için başvuruda bulundu. Daha önce 14 Şubat’ta Roundhill de başkanlık, Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerine dayalı benzer ETF’ler için izahname sunmuştu. Bloomberg ETF analisti James Seyffart, gelişmeyi finansal ürünlerin giderek daha fazla ETF formatına taşınmasının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 67.813 dolar seviyesinde işlem görüyor. 68.000 desteğinin altına sarkılması, kısa vadeli teknik görünümde zayıflığın arttığına işaret ediyor. 70.000 dolar eşiğinin altında kalıcılık sürerken yukarı yönlü denemelerin sınırlı kaldığı görülüyor. Teknik görünümde 68.500 seviyesi ilk direnç noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 69.500 ve 70.800 seviyeleri kısa vadeli direnç bölgeleri olarak öne çıkabilir. Ancak 70.000 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmeden yükselişlerin güç kazanması zor görünüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 67.000 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 66.000 ve 65.000 destekleri takip edilecek. Özellikle 66.000 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının derinleşmesine ve teknik görünümün daha belirgin şekilde zayıflamasına neden olabilir. Genel görünüm, Bitcoin’de kısa vadeli baskının sürdüğüne işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 2.004 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. 2.000 dolar psikolojik eşiğinin yeniden üzerine çıkılması kısa vadede toparlanma sinyali üretse de fiyatın bu seviye üzerinde kalıcı olup olmayacağı teknik görünüm açısından belirleyici olacak. Yukarı yönlü hareketlerde 2.030 seviyesi ilk direnç noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 2.100 seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Ancak 2.100 dolar üzerinde kalıcı kapanışlar görülmeden yükselişlerin ivme kazanması sınırlı kalabilir. Aşağı yönlü risklerde ise 1.980 seviyesi ilk destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 1.950 ve 1.930 destekleri takip edilecek. Özellikle 1.950 dolar altında kalıcılık sağlanması, teknik görünümün yeniden baskı altına girmesine neden olabilir. Mevcut yapı, Ethereum’da kritik eşik çevresinde dengelenme çabasına işaret ediyor.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,48 dolar seviyesinde işlem görüyor. 1,45 dolar desteği üzerinde tutunma devam ederken fiyatın 1,50 dolar direncine yakın seyretmesi kısa vadeli yön arayışının sürdüğünü gösteriyor. Direnç tarafında 1,50 seviyesi ilk önemli eşik olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1,55 ve 1,60 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak 1,55 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar oluşmadan yükselişlerin sınırlı kalması beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,45 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması durumunda 1,40 ve 1,35 destekleri takip edilecek. Özellikle 1,40 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının yeniden artmasına neden olabilir. Genel teknik görünüm, XRP’de kısa vadeli kırılganlığın devam ettiğini gösteriyor.

