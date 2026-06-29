Findeks kredi notu sorgulama her Salı ücretsiz: Son gün 31 Aralık! İşte yapmanız gerekenler

Kredi notu, bankalar ve finans kuruluşları nezdindeki mali sicilinizi gösteren en önemli kriterdir. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar çok daha düşük faiz oranlarıyla ve yüksek limitlerle kredi kullanabilirken; notu düşük olan kişiler ya yüksek faiz oranlarıyla karşılaşmakta ya da kredi taleplerine olumsuz yanıt almaktadır. Düzenli ödeme alışkanlığı edinmek, sık sık kredi başvurusunda bulunmamak ve kredi kartı limitlerini sonuna kadar zorlamamak kredi notunu pozitif etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.