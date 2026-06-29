Findeks kredi notu sorgulama her Salı ücretsiz: Son gün 31 Aralık! İşte yapmanız gerekenler

Milyonlarca banka müşterisinin kredi çekmek, kredi kartı limitlerini belirlemek veya taksitli alışveriş yapmak gibi finansal işlemler öncesinde kontrol ettiği kredi notu sorgulamaları için yeni bir dönem başlıyor. Findeks, bireysel üyelerine yönelik hazırladığı yeni kampanya ile kredi notu öğrenme işlemlerini belirli günlerde tamamen ücretsiz hale getiriyor.
1 Kredi notunun finansal hayatımızdaki önemi nedir?
Kredi notu, bankalar ve finans kuruluşları nezdindeki mali sicilinizi gösteren en önemli kriterdir. Kredi notu yüksek olan vatandaşlar çok daha düşük faiz oranlarıyla ve yüksek limitlerle kredi kullanabilirken; notu düşük olan kişiler ya yüksek faiz oranlarıyla karşılaşmakta ya da kredi taleplerine olumsuz yanıt almaktadır. Düzenli ödeme alışkanlığı edinmek, sık sık kredi başvurusunda bulunmamak ve kredi kartı limitlerini sonuna kadar zorlamamak kredi notunu pozitif etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor.
2 Her Salı günü ücretsiz kullanılabiliyor
Findeks tarafından başlatılan yeni kampanya kapsamında, bireysel üyeler her hafta Salı günü Findeks kredi notunu hiçbir ücret ödemeden sorgulayabilecek. Vatandaşların finansal durumlarını daha rahat takip edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen bu uygulama, 31 Aralık 2026 tarihine kadar her hafta Salı günü geçerli olmaya devam edecek.
3 Ücretsiz kredi notu sorgulaması nasıl yapılır?
Kampanyadan yararlanarak kredi notunu ücretsiz öğrenmek isteyenlerin şu adımları izlemesi gerekiyor:
Giriş yapın: Findeks Mobil uygulamasını indirin veya web sitesi üzerinden Findeks i-Şube'ye giriş yapın. Eğer üyeliğiniz yoksa hızlıca yeni bir üyelik oluşturun.
Talepte bulunun: Giriş yaptıktan sonra menüden "Findeks Kredi Notu" talebi oluşturun.
Ödeme yöntemini seçin: Ödeme ekranına geldiğinizde seçenekler arasından “Findeks Bakiyesinden Öde” alternatifini işaretleyin. Kampanya günü (Salı) olduğu için ücret kısmının 0 TL olarak güncellendiğini göreceksiniz.
Onaylayın ve görüntüleyin: İlgili sözleşmeleri onayladıktan sonra “Ödemeyi Gerçekleştir” butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayın. Güncel kredi notunuz anında ekranınızda belirecektir.