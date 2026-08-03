Dev kruvaziyer Aroya Marmaris'te: 3 binden fazla turist geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli günlerinden birini daha yaşadı. Malta bayraklı Aroya adlı kruvaziyer, 3 bin 633 yolcusuyla Marmaris Limanı'na demirledi.
1 Sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı
İstanbul'dan turuna başlayan 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.
2 3 binden fazla yolcu bulunuyor
Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 3 bin 633 yolcu ile 1181 personelin bulunduğu belirtildi.
3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.