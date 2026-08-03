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  • Dev kruvaziyer Aroya Marmaris'te: 3 binden fazla turist geldi

Dev kruvaziyer Aroya Marmaris'te: 3 binden fazla turist geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizmi kapsamında bir gemiyi daha ağırladı. Malta bayraklı Aroya adlı kruvaziyer, limana 3 bin 633 yolcuyla yanaştı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev kruvaziyer Aroya Marmaris'te: 3 binden fazla turist geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesi, kruvaziyer turizminde hareketli günlerinden birini daha yaşadı. Malta bayraklı Aroya adlı kruvaziyer, 3 bin 633 yolcusuyla Marmaris Limanı'na demirledi.

1 Sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı

Sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı

İstanbul'dan turuna başlayan 335 metrelik yolcu gemisi, sabah saatlerinde Marmaris'e ulaştı.

2 3 binden fazla yolcu bulunuyor

3 binden fazla yolcu bulunuyor

Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, 3 bin 633 yolcu ile 1181 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezerek tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

4 Bazı yolcular turlara katıldı

Bazı yolcular turlara katıldı

Yolculardan bazıları ise cip safarisi ile Dalyan turuna katıldı.

5 Bodrum'a hareket edecek

Bodrum'a hareket edecek

"Aroya", Marmaris'in ardından Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edecek.
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