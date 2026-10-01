ARA
DOLAR
49,03
0,04%
DOLAR
EURO
55,18
-0,65%
EURO
ALTIN
6555,36
0,08%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Diyarbakır'da ulaşımı rahatlatan yol: Süre 15 dakikaya indi

Diyarbakır'da ulaşımı rahatlatan yol: Süre 15 dakikaya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır’da şehir geçiş süresini 40 dakikadan 15 dakikaya düşüren Güneybatı Çevre Yolu’nun kent ulaşımını rahatlattığını kaydetti.

Ekonomist
Ekonomist
Diyarbakır'da ulaşımı rahatlatan yol: Süre 15 dakikaya indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu’na ilişkin açıklamada bulundu.

Uraloğlu, Güneybatı Çevre Yolu ile Diyarbakır'daki şehir geçiş süresinin 40 dakikadan 15 dakikaya düştüğünü belirtti. Yolun kent ulaşımını rahatlattığını ifade eden Uraloğlu, projenin ulaşımı daha hızlı, güvenli ve konforlu hale getirdiğini kaydetti.

"40 dakikalık şehir geçişini 15 dakikaya indirdi"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’ın 40 dakikalık şehir geçişini 15 dakikaya indiren Güneybatı Çevre Yolu şehrin ulaşımına nefes oldu.

Güneybatı Çevre Yolu’yla Diyarbakır’ın yollarını daha hızlı, daha güvenli ve daha konforlu bir geleceğe bağlıyoruz."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL