Asperox, 23–27 Eylül 2026 tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleşecek Contemporary İstanbul’da “Ortak Partner” olarak yer aldı.

Doğu’dan Batı’ya uzanan binlerce yıllık kültürel etkileşimin izlerini bugün çağdaş sanatın farklı ifade biçimleriyle yeniden yorumlanan CI 21’inci edisyonunda Asperox, “Sanat iz bırakır, Asperox onu görünür kılar” mottosundan hareketle hazırladığı projesiyle sanatseverlerle ilk kez buluştu.

Temizlik ve sanatın farklı görünen doğalarını bir araya getiren marka; bu kez izleri silmek yerine, geçmişten bugüne taşınan kültürel birikimin üzerindeki perdeyi kaldırarak onu görünür kıldı.



Çağdaş sanatın iki önemli ismi Asperox için bir arada



Contemporary İstanbul kapsamında hayata geçen CI21 x Asperox özel projesinde; gündelik yaşamın tanıdık bir nesnesinin sanat aracılığıyla nasıl farklı anlam katmanları kazanabileceği “tekrar, dönüşüm, hafıza ve düzen” kavramları etrafında şekillendiriliyor. Asperox özel alanında özgün materyal kullanımıyla dikkat çeken sanatçı Ardan Özmenoğlu ve geleneksel minyatür sanatını güncel bir görsel dille yeniden yorumlayan Murat Palta, Asperox’u farklı sanat pratikleri üzerinden yeniden ele aldı.

Murat Palta, Asperox için hazırladığı eserinde “hayali bir Osmanlı’da temizlik günü” kurgusunu merkeze alıyor. Geçmişin figürleri ile modern temizlik emekçileri ve araçlarını aynı sahnede buluşturan sanatçı, Surname-i Hümayun’un şenlik sahnelerinden ilham alıyor. Eser; zaman ve araçlar değişse de kirlenme, temizleme ve yeniden düzen kurma döngüsünün insan hayatındaki değişmeyen sürekliliğine dikkat çekti.

Ardan Özmenoğlu ise Asperox şişesini tekrar ve çoğaltma yöntemleriyle ele alarak kolektif hafızayla ilişkisini inceliyor. Resim ve ipek baskı katmanlarını üst üste kullanan sanatçı, kendi el yazısını ve imzasını da çalışmasına dahil ediyor. Böylece tanıdık bir nesne, farklı bakış açıları, ışık ve gölge oyunları ve tekrarlarla boyutlanırken, yeni bir görsel hafızaya dönüştü.

Geçmişten bugüne uzanan bir temizlik hafızası: Asperox Retro Oda



Eserlerin yanı sıra, Asperox’un geçmişin temizlik alışkanlıklarından ilhamla hayata geçirdiği yeni Retro Serisi’nin izlerini taşıyan Asperox Retro Oda da alanda yer alıyor. Camla kaplı özel bir alan olarak tasarlanan bu enstalasyon, geçmişin "pirüpak" algılarına ve evlerimizin duyusal hafızasında yer eden temizlik günlerine odaklanıyor. Zamanın eli değdikçe unutulan hatıraların nasıl nostaljik birer duyusal uyarana dönüştüğünü ele alan kurgu; anın kokusu, sesi, rengi ve dokunduğumuz yüzeylerin izleri üzerinden ziyaretçileri kendi hatıralarını yeniden “parlatmaya” davet ediyor.



Sanat alanındaki ilk iş birliği



Beyaz Kâğıt Pazarlama Direktörü Zeynep Kahraman, Asperox markasıyla ilk kez Contemporary Istanbul’da yer almasının önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:



“Beyaz Kâğıt’ın 20. kuruluş yıl dönümünde Asperox ile sanat alanındaki ilk işbirliğimizi hayata geçirmekten ve Contemporary Istanbul’un Ortak Partner’ı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Asperox’un dünyasını sanatın diliyle yeniden yorumladığımız bu buluşmayı, yalnızca bir başlangıç değil, geleceğe bırakacağımız kalıcı bir değerin parçası olarak görüyoruz. Çünkü bazı izlerin silinmemesi, aksine yarınlara aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bir fikrin, bir hikâyenin ya da bir dönemin izini taşıyan sanat eserlerine alan açmak, geçmişten bugüne uzanan kültürel birikimin geleceğe taşınmasına katkı sunmak bizim için çok kıymetli. Asperox’un Contemporary Istanbul’daki bu ilk adımının, sanat alanında yeni ve ilham verici buluşmalara kapı açmasını diliyoruz.