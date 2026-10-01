Yapay zeka odaklı fintek yatırımı

Türkiye’nin ilk girişim sermayesi fonu 212, yeni yatırımını ABD merkezli fintek girişimi Provenance’a yaptı. Tuna Üsküdar, Arda Dinç ve Chris Risio tarafından kurulan girişim, 212’den aldığı 500 bin dolarlık yatırımla ürün geliştirme çalışmalarını hızlandırırken Ortadoğu, ABD ve Asya pazarlarındaki büyümesine odaklanacak.
Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından
Provenance, yatırım bankaları, özel sermaye fonları ve kurumsal finans ekipleri için yapay zekâ destekli finansal doğrulama ve kontrol altyapısı geliştiriyor. Platform; finansal modelleri ve sunumları kaynak dokümanlarla gerçek zamanlı karşılaştırarak hata ve tutarsızlıkları tespit ediyor, verilerin kaynağına kadar izlenebilir olmasını sağlıyor. Excel ve PowerPoint gibi finansal modellerdeki değişiklikleri takip eden sistem, dijital kontrol ve onay akışlarıyla inceleme süreçlerini de hızlandırıyor.
Küresel büyüme hedefi
212 Yatırım Direktörü Özge Sevim, Provenance’ın finansal modellerin güvenilirliği ve izlenebilirliği konusunda önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirterek, girişimin finansal kuruluşlar için temel bir altyapıya dönüşebileceğine inandıklarını söylüyor.
Provenance Kurucusu ve CEO’su Tuna Üsküdar ise yapay zekânın finans ekiplerindeki kullanımının hızlanmasıyla doğrulama ihtiyacının da arttığını belirtiyor. Üsküdar, yatırımın ürünün ölçeklenmesi ve yapay zekâ destekli finansal model doğrulamada küresel ölçekte bir referans çözüm oluşturulması açısından önemli bir adım olduğunu ifade ediyor.