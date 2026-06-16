İstanbul’da toplu taşımada unutulan eşyalar ihale usulüyle satıldı

Açık artırmada satışı gerçekleşen eşyalardan 15 laptop 95 bin, 28 tablet 30 bin, 56 muhtelif bilgisayar parçası 30 bin, 4 bin 388 kulaklık 171 bin, 32 ev aleti 36 bin, 59 kişisel bakım aleti 34 bin 500, 13 parça müzik aleti 11 bin, 1193 gözlük 235 bin, 20 hoparlör 11 bin, 63 telefon aksesuarı 1500, 6 koli şarj aleti ve kablo 32 bin, 545 kol saati 82 bin, 43 valiz ve bavul 16 bin, 11 olta 7 bin, 18 motosiklet kaskı 40 bin, 271 muhtelif el aleti 101 bin, 27 tuşlu cep telefonu 4 bin 500 ve 404 android telefon ise 375 bin liraya alıcı buldu.